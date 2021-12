Eddy en Ivo delen heel het weekend gratis oliebollen op een stokje uit in de Sint Janstraat

BREDA - Oliebollen op een stokje. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar het is precies wat Eddy en Ivo van Spiedini dit weekend gratis zullen uitdelen vanuit BANK15 in de Sint Janstraat. Met de bijzondere oliebollen vieren de twee de start van hun foodconcept Spiedini, wat Italiaans is voor spiesjes.

Foodconcept Spiedini heeft hartige oliebolletjes gemaakt die ze vanaf vrijdag 12 uur uitdelen. Je kunt de bolletjes komen proeven bij de BANK15 Hub in de Sint Janstraat (achteringang oude Brejaart). Eddy en Ivo, de bedenkers van deze Italiaanse oliebol op een stokje, vieren hiermee de start van hun foodconcept Spiedini in de Brandstof keuken van BANK15. Hier maken ze nu al hun klassieker: de Arrosticini. Dit is een delicatesse van geroosterd schapenvlees aan een stokje, met een vleugje zout. “Daar willen we Nederland van laten genieten”.



Naast dit klassieke spiesje zijn ze hard bezig om allerlei andere spiesjes te ontwikkelen. Ivo: “De bedoeling is dat je straks een heel diner samen kan stellen uit verschillende soorten spiesjes.” Op het ‘Kies je Spies’-menu komen onder andere een vis-, vega- en dessertspies. “Misschien is daar komend weekend al wel iets van te proeven. De Arrosticini kan je zeker al uitproberen”, aldus Ivo.

Experimenteren met gerechten op een stokje is het doel het komende half jaar, vandaar ook de Italiaanse oliebolletjes die ze de Bredanaar dan ook graag laten uitproberen.

Ruimte voor makers

De BANK15 Hub waar de Brandstof keuken zich bevindt is sinds 1 december geopend ‘onder constructie’. Een plek waar makers ruimte krijgen om te ontwikkelen zoals Eddy en Ivo in de keuken. Op de begane grond is de makers showroom, waar ruimte is voor exposities, pop-ups en events. Hier is nu de eerste expositie te zien van Jimmy Rockx en heeft creatief collectief Studio Zandbak hun bureau gevestigd. Daarnaast kun je hier ook flexwerken. In de kelder vind je het restaurant waar Eddy en Ivo de eerste makers zijn die met hun foodconcept gestart zijn.