Weerbericht Breda: ‘Het zijn donkere dagen voor rest, met grijs en bewolkt weer’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 17 december en de komende dagen.



Een hogedrukgebied met een kerndruk van 1042 hectoPascal ligt vandaag en zaterdag boven onze omgeving. Dat betekent rustig weer en een terugkeer van het grijze weer. Vochtige lucht zit opgesloten in de onderste luchtlagen en kan doordat er nauwelijks stroming is, niet weg. Vanaf zondag gaat het hogedrukgebied aan de wandel naar het noorden. Het wordt dan stilaan kouder.



Verwachting voor vrijdag 17 december

Het wordt vandaag de zesde zonloze dag op acht dagen tijd sinds vorige week vrijdag. Alleen zaterdag en donderdag kon de zon er goed doorheen komen. De komende drie dagen is een nieuwe reeks Donkere Dagen voor Kerst in de maak. Vandaag vrijdag, is het grijs bewolkt weer. Het is nevelig en plaatselijk valt er wat motregen. De wind, voor zover er wind is, is hooguit een zuchtje uit richtingen tussen noord en oost. Maxima van 7 tot 8 graden. Dat is vrij zacht voor de tijd van het jaar, desondanks zal het waterkoud aanvoelen.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 18 december

Weinig verandering ten opzichte van vrijdag. Het blijft aanhoudend grijs en bewolkt. Lokaal valt er een spatje motregen. De wind trekt iets of wat aan uit het oosten tot noordoosten en is nog steeds zwak, gemiddeld 2 Beaufort. Maximumtemperaturen rondom 7 graden.



Zondag 19 december

Het luchtdrukpatroon begint te veranderen op de weerkaart. Voor Brabant heeft dat nog niet zo veel gevolgen. Het blijft grijs en bewolkt, maar met dat verschil dat de wind matig uit het noordwesten gaat waaien, gemiddeld 3 Beaufort. En later op de middag gaat het ook af en toe motregenen. Temperaturen reiken tot 8 graden, maar het is nog steeds kil weer buiten de deur.



Maandag 20 december

Een gevoelig koudere wind gaat vanuit het noordoosten waaien. Gemiddeld met 2 Beaufort. De wolkenvelden scheuren gaandeweg de dag open, zodat de zon er af en toe terug bij kan komen. Het kwik maakt een smakker naar beneden en komt overdag niet meer boven de 4 graden uit.



Zo was het weer donderdag 16 december 2021

Maximumtemperatuur: 12,6 graden

Minimumtemperatuur: 3,3 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 17 december 2021 om 10:00 uur