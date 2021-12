Na succesvolle bekerwedstrijd gaat NAC hard onderuit met 4-1 verlies in Den Haag

BREDA - NAC Breda is vrijdagavond hard onderuit gegaan in Den Haag. De Bredase ploeg verloor met 4-1 van Ado Den Haag. Haye wist als enige een doelpunt te maken tegen de Hagenezen.

Na een succesvolle bekerwedstrijd die eindigde in 3-2 tegen FC Utrecht reisde NAC Breda vrijdag 18 december af naar Den Haag. Om 20.00 uur werd er afgetrapt in het Kyocera Stadion. Na slechts zeventien seconden wordt er al gefloten voor de eerste overtreding. NAC-speler Rösler liep in de rug bij Verheydt. Haye wordt in de zeventiende minuut omver gelopen, wat resulteert in een vrije trap. Helaas gaat deze net voor het goal langs. Slechts een paar minuten later leidt de eerste echte aanval van Ado Den Haag tot een doelpunt. Vervolgens komt het lange tijd niet tot een doelpunt, tot daar in de 36e minuut Tom Haye is. De Bredase middenvelder komt op en speelt Seuntjens in. De nummer 10 legt af en Haye krult hem in de verre hoek. Zo komt de wedstrijd op een gelijke stand te staan, waar ook de rust mee ingegaan wordt.

Kort na de start van de tweede helft worden er twee gele kaarten uitgedeeld aan spelers van Ado Den Haag. In de 52e minuut komt het tot een penalty voor ADO Den Haag. Rutten trok zijn tegenstander neer, die daar tevens een gele kaart voor krijgt. Deze penalty wordt door de thuisploeg in het doel geschoten, waardoor zij weer op voorsprong komen. Zeven minuten later maken zij deze voorsprong nog groter door de bal van dichtbij achter Olij te leggen. Na dit doelpunt kregen twee spelers van NAC een gele kaart voor protesteren. Edwin de Graaf, trainer van NAC, voert vervolgens diverse wissels uit. Er komen nog een paar kansen voor de Bredase ploeg, maar tot een doelpunt komt het niet. In de slotfase weet de thuisploeg de voorsprong nog verder te vergroten. Er komen nog vier minuten aan extra tijd bij, maar dat verandert niets meer aan de stand. Ado Den Haag heeft met 4-1 weten te winnen van NAC Breda.