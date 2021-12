Nieuwe horecazaak opent deuren in winkelcentrum Heksenwiel

BREDA - Verhage heeft deze wek de deuren geopend van de allereerste vestiging in de provincie Brabant. De 43e store van de van origine Rotterdamse franchiseformule is gevestigd in wijkwinkelcentrum Heksenwiel te Breda.

De nieuwe locatie bevat alle facetten van een moderne Verhage. Naast het snackassortiment kan je hier ook terecht voor een uitgebreide lunch met sandwiches, tosti’s en salades, een goede kop koffie met een punt gebak, een biertje en een wijntje of zelfs een Italiaanse bolletje schepijs van de nabijgelegen IJssalon van Breda. Met een oppervlakte van ruim 300 vierkante meter, ongeveer 70 zitplaatsen in het restaurant en een ruim opgezet terras hoopt Verhage haar gasten in de Haagse Beemden de gehele dag te kunnen bedienen.

De vestiging wordt geëxploiteerd door franchisenemers en Klunderten aars Vincent en Natascha Moolenaar. Na bijna 20 jaar aan het roer te hebben gestaan bij de Rotterdamse Verhage vestiging in de wijk Zevenkamp, gaat een langgekoesterde wens in vervulling met de zakelijke verhuizing naar thuisprovincie Noord-Brabant. “We staan te glunderen van geluk. We hebben de laatste maanden met het Verhage bouwteam ontzettend hard moeten werken, maar we zijn zo ongelofelijk trots op het eindresultaat”, aldus Vincent. “We staan te trappelen om onze gasten met open armen te ontvangen en in de watten te leggen. Helaas hebben we nog te kampen met coronamaatregelen, waardoor het restaurant maar tot 17:00 uur open is, maar gelukkig blijven we ‘s avonds wel gewoon open voor afhalen en bezorgen. We hebben er ontzettend veel zin in!”



Thijs Huizer