Lokale melkveehouders trakteren Teteringse ouderen op warme chocomel met slagroom

TETERINGEN - Voorafgaand aan de kerstperiode gingen aan FrieslandCampina gelieerde melkveehouders op bezoek bij 250 verzorgingstehuizen in heel Nederland, van Zuid-Limburg tot aan Texel. Hierbij trakteerden zij ruim 30.000 bewoners en hun verzorgers op warme Chocomel met slagroom. Melkveehouders uit de gemeente Breda en Zundert trokken naar zorgaanbieder Park Zuiderhout in Teteringen.

“Zo’n traktatie is één van de lichtpuntjes in deze donkere dagen,” aldus Jan Roelants, één van de aan de actie deelnemende melkveehouders. Hij is afkomstig van De Rith, een stuk buitengebied dat voor een deel in Breda, voor een deel in Rijsbergen en voor een deel in Zundert ligt.

Van lokaal initiatief tot landelijke actie

Vier jaar geleden organiseerde melkveehouder Edwin Sengers een kerstdiner voor eenzame ouderen op zijn boerderij in Wijchen. Ondanks het succes viel het Edwin op dat er een groep miste aan tafel: de ouderen die niet meer zo mobiel zijn. En dus kwam er een nieuw initiatief. Boeren uit de regio gingen zélf in de periode vóór kerst op bezoek bij verzorgingstehuizen.

Geënthousiasmeerd door de vele positieve reacties is het initiatief inmiddels uitgegroeid tot een landelijke activiteit waarbij melkveehouders dit jaar voor de derde keer op pad gaan om ouderen een glimlach op het gezicht te bezorgen. Een lichtpuntje is de traktatie en de extra aandacht bij zorgaanbieder Park Zuiderhout zeker. “Dit is zo’n mooi gebaar. Warme Chocomel met slagroom is bij ons een geliefd drankje. We gaan er met zijn allen even gezellig voor zitten binnen. Merry Christmas,” aldus één van de bewoners.