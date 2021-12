Illegaal vuurwerk in huis? Breda organiseert inlevermomenten

BREDA - Door het landelijk vuurwerkverbod zijn bepaalde typen vuurwerk dit jaar verboden. Het hebben en vervoeren van dit vuurwerk is daarmee illegaal geworden. Daarom organiseert de gemeente Breda inlevermomenten voor vuurwerk op dinsdag 21 en vrijdag 24 december.

De inleveractie is vergelijkbaar met inleveracties voor wapens. Dat betekent dat mensen ‘zonder straf’ hun vuurwerk (tot 25 kilo) kunnen inleveren. Ze worden voor het bezit ervan dus niet strafrechtelijk vervolgd. Het tijdelijke vuurwerkverbod geldt niet voor vuurwerk uit de zogeheten F-1 categorie. Dit is een licht soort vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes.

Tijdelijke mobiele inleverpunten

Het inleveren van vuurwerk is mogelijk op twee ochtenden op twee verschillende locaties in de stad. Ook mensen uit omliggende gemeenten kunnen bij deze inleverpunten terecht. Dinsdag 21 december is dat van 08.00 uur tot 12.00 uur bij de P5 parkeerplaats bij het NAC-Stadion. Vrijdag 24 december is dat van 08.00 uur tot 12.00 uur bij de parkeerplaats van de Optisport ijsbaan aan de Terheijdenseweg.

Bij de inleverpunten zijn medewerkers aanwezig die informatie kunnen geven, vragen kunnen beantwoorden en meldingen kunnen ophalen. Er is ook een gespecialiseerd transportbedrijf dat het vuurwerk inneemt en veilig vervoert naar een locatie waar het vernietigd wordt. In verband met corona is het advies: Kom met de auto, kom alleen en blijf bij klachten thuis. Op de inleverlocatie worden specifieke aanwijzingen gegeven om het inleveren veilig te laten plaatsvinden.

Voorwaarden

Bredanaars mogen uitsluitend vuurwerk uit de categorieën F2 (consumentenvuurwerk) en F3 (knalvuurwerk, vuurpijlen, enkelschotsbuizen etcetera dat sinds december 2020 verboden is) naar het inleverpunt vervoeren en inleveren. Van het F3 vuurwerk mag per persoon maximaal 25 kg ingeleverd worden. Indien er per persoon meer dan 25 kg wordt ingeleverd, wordt de politie in kennis gesteld.

Vanwege het gevaar is het niet toegestaan om professioneel vuurwerk (categorie F4) of zelfgemaakt dan wel geknutseld vuurwerk in te leveren. Indien dit vuurwerk toch wordt ingeleverd op één van de genoemde inleverlocaties, wordt onmiddellijk de politie in kennis gesteld.

Overlast

Overlast door vuurwerk kunt u melden bij de gemeente via telefoonnummer 14076. Of via de website https://www.breda.nl/vuurwerk