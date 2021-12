OMT adviseert strenge lockdown waarin vrijwel alles moet sluiten: ‘Alleen essentiële winkels blijven open’

BREDA - Om de opmars van de omikronvariant af te remmen heeft het Outbreak Management Team het kabinet geadviseerd om een strenge lockdown in te stellen. Dat meldt NOS op basis van Haagse bronnen. Er vindt vandaag een spoedoverleg plaats, waarna er ook al een nieuwe persconferentie wordt verwacht.

Het Outbreak Management Team (OMT) uitte vrijdag grote zorgen over de snelle verspreiding van de omikron variant. Daarom hebben zij het kabinet geadviseerd een strengere lockdown in te stellen. Dat is volgens hen de enige manier om de opmars van de deze variant af te remmen. In deze strengere lockdown zou vrijwel alles sluiten; alleen de essentiële winkels, zoals supermarkten, zouden volgens de deskundigen open mogen blijven. Dat bevestigen Haagse bronnen aan de NOS. Oftewel, onder meer de horeca en de cultuursector moeten dan vlak voor de feestdagen weer hun deuren sluiten. Daarnaast zouden alle scholen en andere onderwijsinstellingen volgens de deskundigen ook dicht moeten.

Het is nog niet duidelijk of het kabinet het advies ook daadwerkelijk overneemt, maar dat is wel de verwachting. Naar aanleiding van het advies van het OMT vindt er zaterdag een spoedoverleg van het demissionaire kabinet plaats. Daar beslissen de bewindslieden over mogelijke aanvullende maatregelen. Er vindt dan ook waarschijnlijk vandaag al weer een nieuwe persconferentie plaats om de gekozen maatregelen bekend te maken. Deze nieuwe maatregelen gaan dan naar verwachting dit weekend al in om een stormloop op winkels en restaurants voor te zijn.

Andere Europese landen kondigden eerder ook al nieuwe maatregelen aan vanwege de Omikronvariant of overwegen dit. Zo wil Denemarken theaters, bioscopen en musea sluiten. Ook willen de Denen eerder starten met het toedienen van boosterprikken voor mensen van 40 jaar en ouder. Ook de Britten willen hun boostercampagne versnellen. Daar verdubbelt het aantal omikrongevallen iedere twee tot drie dagen. In Noorwegen verwachten ze over drie weken 90.000 tot 300.000 omikronbesmettingen per dag. Zij rekenen daarnaast op vijftig tot honderd ziekenhuisopnames. Daarom kondigde het land onder meer aan dat er geen alcohol in bars en restaurant meer geschonken mag worden. Ook moeten mensen thuiswerken tenzij dat echt niet anders kan.

Persconferentie

Pas afgelopen dinsdag vond de laatste persconferentie plaats. Daarin maakten demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de jonge bekend dat de huidige avond lockdown nog tot zeker 14 januari blijft gelden. Ook werd duidelijk dat de kerstvakantie op de basisscholen een week eerder dan gepland van start zal gaan.