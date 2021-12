Bredase PvdA: ‘Zet drones in om vuurwerk te onderscheppen tijdens jaarwisseling’

BREDA - Ook dit jaar geldt er een landelijk vuurwerkverbod op knalvuurwerk tijdens de jaarwisseling. Daarom organiseert de gemeente twee inlevermomenten voor verboden vuurwerk. Toch vraagt de Bredase fractie van de PvdA zich af of dit genoeg is. Zo benadrukken zij de rol van ouders en de mogelijkheid tot inzet van apparatuur zoals drones.

Breda zou tijdens de jaarwisseling twaalf vuurwerkvrijezones tellen om overlast, schade en gevaar te voorkomen. Op die twaalf plekken zou vuurwerk afsteken verboden worden, terwijl afsteken in de rest van de stad wél mocht. Maar daar is inmiddels geen sprake meer van sinds de overheid in november bekend maakte dat ook dit jaar tijdens de jaarwisseling een landelijk verbod op knalvuurwerk van kracht zal zijn. De druk op de ziekenhuizen zou door corona té hoog zijn, waardoor er geen plek zou zijn voor vuurwerkslachtoffers. De Bredase fractie van de PvdA kijkt hier positief tegenaan. “Wij hebben afgelopen jaarwisseling gemerkt dat het verbod een significante daling in het aantal vuurwerk slachtoffers heeft laten zien”, schrijven zij in een brief aan het college. “Wij hopen dat dit jaar deze daling zich verder gaat doorzetten.” Daarom is de partij benieuwd naar de plannen van het Bredase college van Burgemeester en Wethouders om een knalvuurwerkvrije jaarwisseling mogelijk te maken. “Aangezien corona nog altijd haar schaduw werpt op onze samenleving en het zorgpersoneel moet alles op alles gezet worden om de situatie in de zorg onder controle te houden. Zo hebben wij vernomen van verschillende gemeenten dat ze al wat maatregelen hebben bedacht om vuurwerkoverlast te minimaliseren en daarmee de zorg te ontlasten.”

De allereerste vraag die de partij had voor het college was of zij bereid waren een inleveractie te organiseren en of zij dit doen in wijken waar het bezit van vuurwerk het grootst is. Daar kwam diezelfde dag nog antwoord op toen de gemeente bekend maakte op dinsdag 21 en vrijdag 24 december inlevermomenten voor illegaal vuurwerk te organiseren. Dinsdag 21 december is het inlevermoment van 08.00 uur tot 12.00 uur bij de P5 parkeerplaats bij het NAC-Stadion. Vrijdag 24 december is dat van 08.00 uur tot 12.00 uur bij de parkeerplaats van de Optisport ijsbaan aan de Terheijdenseweg. Bredanaars mogen uitsluitend vuurwerk uit de categorieën F2 (consumentenvuurwerk) en F3 (knalvuurwerk, vuurpijlen, enkelschotsbuizen etcetera dat sinds december 2020 verboden is) naar het inleverpunt vervoeren en inleveren. Van het F3 vuurwerk mag per persoon maximaal 25 kg ingeleverd worden. Indien er per persoon meer dan 25 kg wordt ingeleverd, wordt de politie in kennis gesteld.

De Bredase fractie van de PvdA neemt ook de rol van ouders mee in het probleem rondom vuurwerkoverlast. Zo vraagt de partij aan het college of zij in haar communicatie gaat inzoomen op de rol van de ouders om zo de bereidheid om mee te doen aan de inleveractie te vergroten. Ook denkt de partij na over inzet van diverse soorten apparatuur tijdens de jaarwisseling. “Wij zagen in Tilburg dat de gemeente in samenwerking met de politie drones inzet om grote hoeveelheden vuurwerk te onderscheppen. Ziet het college in Breda dit als extra interventie om knalvuurwerk tegen te gaan? Zo ja, gaat u dat ook inzetten?”