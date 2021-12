Strenge lockdown gaat zondagochtend in: Dit zijn de nieuwe maatregelen

BREDA - Na advies van het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet vandaag een spoedoverleg gehouden. De uitkomsten hiervan zijn om 19.00 uur tijdens een persconferentie bekend gemaakt. Tot 14 januari gaat er een strenge lockdown gelden, waarin alleen essentiële winkels open blijven.

De Omikronvariant van het coronavirus gaat zich sneller verspreiden dan verwacht. Daarom heeft het kabinet besloten eerder in te grijpen van verwacht. Hiermee wordt het advies van het Outbreak Management Team (OMT) op. Jaap van Dissel vertelt tijdens de persconferentie dat Omikron momenteel nog voor een klein deel van de infecties in Nederland zorgt, maar dit aantal neemt zeer snel toe. “Dat houdt in een verdubbeling per twee tot drie dagen. Als je kijkt naar andere grote steden in Europa dan zie je dat ook. In Londen zorgt Omikron nu al voor 75% van de besmettingen.” De infectioloog geeft aan dat het duidelijk is dat Omikron zich kan onttrekken aan de afweer ten gevolgen van een eerdere infectie of vaccinatie. “Dat biedt dus minder bescherming. Omikron wijkt teveel af van het virus waarmee de vaccinatie is ontwikkeld. Het virus heeft een andere gedaante aangenomen, waardoor de opgebouwde afweer minder goed werkt. Dat is een flinke tegenvaller. Gelukkig geeft de boostervaccinatie wel een opfrissing van het afweersysteem, waarna de bescherming tegen Omikron ook toeneemt”, legt Van Dissel uit. “Veel onzekerheden over de eigenschappen van de Omikronvariant, wie er ingaan op de boosteruitnodiging, hoe ziek je er van wordt, de grote impact en zeer snelle verspreiding maakt dat het OMT uit voorzorg heeft geadviseerd voor aanscherping van de maatregelen om de verspreiding te vertragen en de zorg lucht te bieden.”

Die aanscherping van de maatregelen houdt een strenge lockdown in die zondagochtend om 05.00 uur ingaat en duurt tot vrijdag 14 januari. Allereerst maakt demissionair premier Mark Rutte bekend dat er thuis nog maar twee personen boven de 13 jaar ontvangen mogen worden. Dit aantal geldt ook buiten, tenzij het om het eigen huishouden gaat. Wel maakt het kabinet een uitzondering voor de kerstdagen en de jaarwisseling. Dan mag je zowel buiten als binnen vier mensen ontvangen. Ook missen alle niet-essentiële winkels hun deuren sluiten. “Wel blijft bestellen en afhalen (click&collect) toegestaan. Essentiële winkels en diensten mogen tot uiterlijk 20.00 uur open zijn”, vertelt Rutte. Naast de basisscholen moeten nu ook het voortgezet onderwijs, het mbo, hbo en de universiteit dicht. Praktijkonderwijs, onderwijs voor kwetsbare jongeren, examenleerlingen, tentamens en examens mogen wel doorgaan. De regels blijven gelden tot 9 januari, zodat scholen na de kerstvakantie wel weer van start kunnen gaan. “Wel moeten scholen met alle onzekerheden zich voorbereiden op afstandsonderwijs. Daarover wordt op maandag 3 januari duidelijkheid gegeven.” Ook moeten onder andere musea, theaters, bioscopen, pretparken en de horeca hun deuren de komende tijd gesloten houden. Sporten wordt ook lastiger. De spotscholen moeten dicht en binnen sporten is niet meer mogelijk. Buiten mag dit wel nog tussen 05.00 en 17.00 uur, maar niet met meer dan twee personen boven de 18 jaar en op 1,5 meter afstand.