De drukte in de Bredase binnenstad is groot. (Foto: Amber Kuijs)

Strenge lockdown vanaf morgen van start: Bredanaars doen nog massaal laatste inkopen

BREDA - Het ziet er naar uit dat er vanaf morgen weer een strenge lockdown geldt. Alle niet-essentiële winkels moeten dan ook hun deuren sluiten. Dat leidt zaterdagmiddag tot grote drukte in de binnenstad met Bredanaars die nog snel even de laatste inkopen doen.

Om de opmars van de omikronvariant af te remmen heeft het Outbreak Management Team het kabinet vrijdagavond geadviseerd om een strenge lockdown in te stellen. Haagse bronnen bevestigen aan NOS dat het kabinet dit advies volgt en zoveel mogelijk sectoren hun deuren laat sluiten. Dit houdt in dat onder andere de horeca, niet-essentiële winkels en de cultuursector weer dicht moeten. Ook moeten alle middelbare scholen en andere onderwijsinstellingen dicht. De basisscholen hoorden afgelopen dinsdag al dat de kerstvakantie voor hen vrijdag vervroegd van start zou gaan. De nieuwe maatregelen worden vanavond om 19.00 uur tijdens een persconferentie bekend gemaakt en gaan naar alle waarschijnlijkheid al vanaf morgen gelden. Ook deze maatregelen zouden tot in ieder geval 14 januari gelden.

Ondanks het feit dat afhalen bij winkels wel mogelijk zou blijven, is de drukte in de Bredase binnenstad zaterdagmiddag groot. Omdat de maatregelen morgen al van start gaan, hebben Bredanaars niet veel tijd meer om hun inkopen in het centrum te doen. Dat leidt ertoe dat veel mensen besluiten snel nog even het centrum in te gaan voor de laatste (kerst)inkopen. Momenteel zijn de winkels namelijk nog tot 17.00 uur open. Dit zorgt echter weer voor dat er bij diverse winkels rijen voor de deur staan.

Kerst

Volgens de bronnen van de NOS wordt de groepsgrootte buiten teruggebracht naar maximaal twee personen. Ook binnen mogen nog maar twee personen worden ontvangen. Wel komt er naar verluidt een uitzondering voor de Kerstdagen, dan zijn er vier personen welkom. Deze uitzondering geldt niet voor Oud en Nieuw.

Persconferentie

Pas afgelopen dinsdag vond de laatste persconferentie plaats. Daarin maakten demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de jonge bekend dat de huidige avond lockdown nog tot zeker 14 januari blijft gelden. Ook werd duidelijk dat de kerstvakantie op de basisscholen een week eerder dan gepland van start zal gaan.



