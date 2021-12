Bestuurder uit Ulvenhout (37) onder invloed van drugs aangehouden op de A59

ULVENHOUT - Een 37-jarige man uit Ulvenhout is afgelopen op de A59 (Maasroute) betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs Ook wordt hij verdacht van het rijden onder invloed van drugs.

De politie kreeg maandag 20 december 2021 rond 06.30 uur een melding van asociaal rijgedrag van een automobilist op de Midden Brabantweg tussen Tilburg en Waalwijk. De bedoelde auto werd met bestuurder en draaiende motor aangetroffen bij een tankstation op de A59. De bestuurder was zichtbaar onder invloed van drugs. Een speekseltest wees daar ook op. Naast de man werd een flesje met daarin vermoedelijk GHB aangetroffen.

De bestuurder is meegenomen naar een politiebureau waar een arts bloed heeft afgenomen. Hij krijgt in elk geval een proces-verbaal voor het besturen van een auto terwijl zijn rijbewijs verlopen is.