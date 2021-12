Dansgezelschap de Stilte heeft Cultuurprijs 2021 in ontvangst genomen

BREDA - Dansgezelschap de Stilte uit Breda heeft afgelopen weekend de Cultuurprijs 2021 van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant ontvangen uit handen van Ina Adema, commissaris van de Koning en voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden.

Volgens de jury heeft de Stilte met haar voorstellingen voor kinderen een nieuwe toon gezet in de dans en vormt het werk van dit gezelschap een genre op zichzelf. ‘Verwondering, verbinding en verbeelding. Slechts met deze middelen trekt de Stilte steeds een nieuw universum op’, aldus juryvoorzitter Machteld Postma. Vanwege de huidige coronasituatie vond de uitreiking bij de Stilte plaats zonder gasten. In het voorjaar van 2022 wordt met een speciaal programma tijdens een voorstelling van de Stilte nader stilgestaan bij de toekenning van de Cultuurprijs.

Naast een geldbedrag van 10.000 euro ontving de Stilte een glaskunstwerk uit de serie ‘Fabeldieren’ van de Brabantse kunstenaar Marc Mulders. Zakelijk leider Jan Baanstra en artistiek coördinator Gertien Bergstra namen namens het gezelschap de prijs in ontvangst.

Over de Stilte

Met dans de wereld een beetje anders maken. Vanuit die heilige missie maakt de Stilte al 25 jaar voorstellingen als ‘De Ontspoking’, ‘De Kartonbewoners’ en ‘Vliegende Koe’. Bezielde, multidisciplinaire producties die onder leiding van choreograaf Jack Timmermans werkenderwijs tot stand komen. Danstaal, verhaal, vormgeving en muziek vallen harmonieus samen in gelaagde voorstellingen voor alle leeftijden.

Jaarlijks tekent de Stilte voor 80.000 bezoekers en honderden speelbeurten; voorstellingen met meerdere dansers, duetten, workshops, les op scholen en aan amateurs. Er werd inmiddels gedanst in meer dan veertig landen. En met het tweejaarlijkse BRIK-festival worden buitenlandse voorstellingen naar Breda gehaald voor een week vol dans en theater. Al met al is het gezelschap grenzeloos; in verbeelding, energie en werkterrein.