Steun zondag 16 januari al happend en stappend door Bredase binnenstad het onderwijs in Ghana

BREDA – Een fijne wandeling maken, eten en drinken en tegelijkertijd bijdragen aan beter onderwijs in Ghana? Dat kan op zondag 16 januari 2022 tijdens de Hapjesloop in het centrum van Breda. Met het initiatief van vijf studenten worden kinderen aan duurzaam lesmateriaal geholpen, waardoor zij kans krijgen op goed onderwijs en een beter leven.

Tijdens de Hapjesloop op zondag 16 januari wandel je door het centrum van Breda en maak je bij een zes horecazaken een tussenstop, waaronder Tapasbar Plan B op het Kasteelplein en Doppio Espresso op de Grote Markt. Iedere horecazaak doneert een hapje, drankje of hun eigen specialiteit aan het evenement. Wanneer je bij een horecazaak langs geweest bent, vink je deze af op de strippenkaart die je aan het begin van de route overhandigd krijgt.

En al happend en stappend steun je ook nog eens Stichting Edukans, die probeert kinderen op scholen in Ghana te voorzien van correctbooks en duurzame boekjes/schriftjes met een pen die gebruikt kunnen worden als lesmateriaal. Dit is daar vaak namelijk onbetaalbaar, waardoor het voor kinderen lastig is om goed onderwijs te volgen. Daarnaast investeert Edukans in een veilige leeromgeving door scholen te bouwen en leerprogramma’s samen te stellen voor docenten. Met slechts tien euro kan een kind in Ghana blij gemaakt worden met een correctboek en een goed opgeleide en gemotiveerde docent, waardoor het kind de kans krijgt op goed onderwijs en dus een beter leven.

De Hapjesloop is een initiatief van vijf Eventmanagement studenten aan de Associate degrees Academie. De kaartverkoop voor het fondsenwervende evenement zondag 16 januari is inmiddels van start gegaan. Een strippenkaart voor het evenement kost tien euro. Daarnaast kunnen kinderen tot 12 jaar gratis meewandelen. Kijk hier voor meer informatie.