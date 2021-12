Weerbericht Breda: ‘Midweekse winterprik, zachte groene Kerst’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 20 december en de komende dagen.

Een hogedrukgebied strekt zich van de Britse eilanden tot over de Noordzee uit. Aan haar zuidflank trekt een zwak koufront westwaarts. Erachter stroomt droge, heldere en koude landlucht Brabant in. Het hogedrukgebied schuift morgen naar Duitsland en zo verder oostwaarts. Later in de week neemt een diep lagedrukgebied boven de Atlantische Oceaan het roer in handen.



Verwachting voor maandag 20 december

Van de voorgaande tien dagen verliepen er in Breda acht zonloos. Het zal er nog om spannen of vandaag de zon komt. De lucht zit nog dicht, alhoewel de opklaringen om 14 uur al heel dicht bij waren boven het oosten van Brabant. Maar of heel Brabant de zon nog te zien krijgt vandaag zal er om houden. De wind waait zwak (2 Beaufort) uit het noordoosten. De maximumtemperaturen van 7 graden zijn eerder op de dag al bereikt en gaan vanaf nu alleen maar dalen.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 21 december

In de nacht is het helder en vriest het 3 tot 4 graden. In de nanacht vormen zich lokale mistbanken. Die lossen slechts langzaam op. In de middag wordt het zonnig bij ongeveer 2 of 3 graden. Er zijn ook plekken waar de mist blijft hangen en dan vriest het de hele dag. Er staat een zwak windje uit het oosten.



Woensdag 22 december

Opnieuw vriest het in de nacht lokaal 3 tot 4 graden. Overdag is de kans groter dat de mist op meer plaatsen blijft hangen. Dan blijft het de hele dag licht vriezen. Een ijsdag noemen we dat. Temperaturen hangen overdag rond of iets onder het vriespunt. In de loop van de avond oplopende temperaturen op de nadering van een eerste oceaanfront. De wind gaat uiteindelijk zwak tot matig (2 tot 3 Beaufort) uit het zuiden waaien.



Donderdag 23 december

De winterprik is voorbij. Na wat regen in de nacht en vroege ochtend blijft het bewolkt, maar droog. Later op de avond nieuwe regen. De zuidwestenwind is matig met 3 Beaufort. Het kwik loopt uit naar 8 graden.



Zo was het weer zondag 19 december 2021

Maximumtemperatuur: 12,6 graden

Minimumtemperatuur: 3,3 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 20 december 2021 om 14:00 uur