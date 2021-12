Een extra lange vakantie na een onverwachtse vroege kerstviering

ULVENHOUT - Kinderen van de bassischolen hebben vandaag genoten van de start van de vakantie. Al tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag werd duidelijk dat de kinderen de week voor kerst niet meer naar school hoefden. Toch werden kerstvieringen niet overgeslagen. Zo zorgde de Klokkbei ondanks grote tijdsdruk tóch voor een kerstviering op de school.

Over één ding was het team van de Klokkebei het al snel eens nadat bekend werd dat de week voor kerst ed vakantie al zou beginnen: De kerstviering moest doorgaan om het jaar gezellig en positief af te kunnen sluiten met elkaar. De kerstcommissie en de ouderraad zetten de schouders eronder om alle plannen in een versneld tempo uit te voeren. De boodschappen werden direct besteld, de renspellen uitgeprint en het team werd op de hoogte gebracht van de veranderde planning. Op donderdag 16 december was de Klokkebei er klaar voor om, ondanks de beperkingen, voor de kinderen toch een bijzondere dag neer te zetten.

De leerlingen kwamen in hun kerstoutfit naar school met vooral veel lichtjes. Lichtjes was dan ook het thema van dit jaar. In de groepen genoten de kinderen van hun zelf meegebrachte kerstontbijtje. Op de achtergrond klonk uit alle lokalen een gezellig kerstmuziekje en het haardvuur knisperde op het digibord. Voor de actie ‘Kerstengeltjes’ van oud leerling Pam en haar vriendin Cato, voor het Amphia ziekenhuis, versierden de kinderen vol enthousiasme de geleverde kerstlichtjes. Er werd geknutseld, er werden kaarten gemaakt en geschreven voor mensen die dat extra goed kunnen gebruiken en er werd samengewerkt tijdens een speciaal Zweeds kerst-renspel.

Aan het eind van de dag mochten de kinderen thuis hun kerstoutfit verwisselen voor een comfortabele onesie of een trainingspak. Hierna kwamen ze weer terug naar school om samen met hun klasgenootjes te genieten van een kerstfilm.

De kinderen die thuis in quarantaine zaten, werden door twee leerkrachten verrast met een tasje. Hierin vonden ze iets lekkers om zo ook mee te kunnen doen met de kerstfilm van vanavond. “Het ontspannen samenzijn onder het genot van een drankje en een bakje popcorn was een fijne, rustige en zo coronaproof mogelijke afsluiting van dit bijzondere jaar 2021”, blikt de school trots terug.