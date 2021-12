Breda opent opnieuw vervroegd stemlokalen voor verkiezingen in coronatijd

BREDA - In het nieuwe jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen weer op komst. Ook deze verkiezingen worden er maatregelen getroffen vanwege COVID-19. Zo worden op 14 en 15 maart twintig stembureaus geopend om zo vervroegd stemmen mogelijk te maken.

Op woensdag 16 maart staan de gemeenteraadsverkiezingen weer op de planning. Ook dit jaar moet er weer rekening gehouden worden met corona en daarom worden er nu al maatregelen getroffen. Een van die maatregelen is om vervroegd te kunnen stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart. Deze mogelijkheid werd vorig jaar voorafgaand aan de verkiezingsdag van 17 maart 2021 ook al geboden. Bij die Tweede Kamerverkiezingen maakten in Breda 14.250 kiezers (13%) gebruik van deze mogelijkheid. Daarnaast bleek uit een landelijke evaluatie dat ongeveer 20% van de kiezers vervroegd gaat stemmen als die mogelijkheid er is. Meer dan 25% van de kiezers zou overwegen om vervroegd te gaan stemmen.

Daarom opent de gemeente op 14 en 15 maart twintig stembureaus verspreid over de gemeente. Dat is twee keer zoveel als verplicht. Deze bureaus zijn dan van 07.30 tot 21.00 uur geopend. De stemmen die op deze dagen zijn uitgebracht worden op woensdag 16 maart overdag geteld. De uitslag van deze stemmen wordt dan al om 21.00 uur bekend gemaakt, waarna de stemmen van de verkiezingsdag geteld worden. Tijdens de uitslagenavond worden dan de voorlopige uitslagen bekend gemaakt. Pas op maandag 21 maart wordt de uitslag officieel vastgesteld.

Andere maatregelen

Het vervroegd stemmen is een van de vele maatregelen die worden getroffen tijdens de verkiezingen vanwege COVID-19. Zo wordt er ook gebruik gemaakt van grotere stemlokalen, moet er verplicht afstand gehouden worden en zijn er meer stembureauleden. Daarnaast worden er maatregelen rondom de hygiëne getroffen en wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook is er een langere termijn voor ondersteuningsverklaringen en een verlengde termijn tussen de verkiezingsdag en de toelating van nieuwe raadsleden. Pas op woensdag 30 maart 2022 leggen de nieuw toegelaten raadsleden de eed of belofte af. Wel zijn er twee maatregelen komen te vervallen. Het aantal volmachten is weer terug van drie naar twee en het is niet meer mogelijk om per brief te stemmen.