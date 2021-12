Borstkankerzorg Amphia ziekenhuis is erkend als een van de beste in Nederland

BREDA - Het Amphia Borstcentrum is erkend als topklinische functie in het STZ-topklinisch zorgregister. Ook werd Amphia door Elsevier Weekblad uitgeroepen tot een van de beste ziekenhuizen op het gebied van behandeling van borstkanker.

Amphia is dit jaar in het Elsevier Weekblad uitgeroepen tot een van de beste ziekenhuizen op het gebied van behandeling van borstkanker. Het onderzoek is een jaarlijkse meting en werd uitgevoerd door bureau SiRM. Er werd gekeken naar alle publiek beschikbare informatie over de kwaliteit van zorg. Alle algemene ziekenhuizen, acht universitaire centra en 94 klinieken werden onderzocht.

Het Borstcentrum is een afdeling die zich volledig heeft gespecialiseerd in borstkankerzorg. Patiënten die verwezen worden naar het centrum, krijgen binnen één werkdag een afspraak op de afdeling Borstonderzoek en direct na het mammografisch onderzoek de uitslag. Meer dan 80 procent van de patiënten kan vervolgens gerustgesteld naar huis. Als er een biopsie heeft plaatsgevonden of meer onderzoek noodzakelijk is, wordt de patiënt aansluitend door de chirurg of verpleegkundig specialist gezien. Zo wordt de patiënt zo efficiënt mogelijk geholpen en blijven de wachttijden kort.

Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)

Amphia is een STZ-ziekenhuis. De STZ-ziekenhuizen willen laten zien dat zij op het gebied van topklinische zorg een belangrijke rol vervullen in de Nederlandse gezondheidszorg. Topklinische patiëntenzorg is een belangrijk en onderscheidend onderdeel van het zorgaanbod van de STZ-ziekenhuizen. Om al deze functies binnen de diverse ziekenhuizen vast te leggen, is het STZ-topklinisch zorgregister ontwikkeld. Hierin zijn de verschillende onderdelen van deze zorg beschreven en in kaart gebracht. Tot nu toe heeft Amphia 11 topklinische functies, waaronder het Borstcentrum, Longoncologie, (intensieve) Hematologie en het MS-centrum.