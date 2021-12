Politie rukt uit voor schietincident in de Heuvel, straat afgezet

BREDA - De politie is in de nacht van maandag op dinsdag uitgerukt voor de melding van een mogelijk schietincident. De Van de Spiegelstraat werd afgezet, en een mogelijk slachtoffer is meegenomen naar het politiebureau om een verklaring af te leggen.

De politie kreeg rond 01.15 uur een melding van een mogelijk schietincident. Met meerdere eenheden ging de politie ter plaatse. De schietpartij werd in eerste instantie gemeld in de Mr. Stormstraat. Hier werd een persoon ondervraagd en onderzocht de politie een auto. Uiteindelijk werd een eind verderop in de Van de Spiegelstraat de straat afgezet met rood-wit lint. Meerdere eenheden hebben daar onderzoek gedaan.

Een mogelijk slachtoffer is met de politie meegegaan naar het politiebureau om een verklaring af te leggen. Meer informatie over wat er precies is voorgevallen komt in de loop van de ochtend, laat de politie weten.