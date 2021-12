Temperatuur daalt voor het eerst dit seizoen onder de -5 graden

BREDA - De eerste officiële matige vorst van het winterseizoen is gemeten. Het koelde in De Bilt af naar -5,2 graden. Daarmee is de officiële matige vorst goed op tijd, want gemiddeld daalt de temperatuur rond 24 december voor het eerst in De Bilt tot onder -5 graden. Het koudst was het vannacht in Eelde met -6,8 graden.

Vorig winterseizoen moesten we lang wachten op de eerste officiële matige vorst. Op 31 januari 2021 vroor het toen pas voor de eerste keer meer dan -5 graden. In het jaar 2020 heeft het in De Bilt helemaal niet matig gevroren. De eerste officiële matige vorst van het winterhalfjaar (van oktober tot en met april) dient zich normaal gesproken aan op 24 december.

Witte Kerst

Een Witte Kerst behoort nog steeds tot de mogelijkheden, stelt meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline. Al is de kans in Breda niet groot. “Qua witte kerst kan het nog alle kanten op, maar Noord-Nederland heeft wel betere papieren dan de zuidelijke helft van het land. Op droog en zonnig weer hoeven we met kerst in ieder geval niet te rekenen.”