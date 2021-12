Hij was slechts één week open, maar meer dan 5000 mensen bezochten de maan in de Grote Kerk

BREDA - Het is een bijzonder gezicht: De maan van maar liefst 7 meter doorsnede die in de Grote Kerk van Breda hangt. Het bijzondere kunstwerk trok in één week tijd meer dan vijfduizend bezoekers. Helaas moest de expositie door de lockdown de deuren sluiten.

De Grote Kerk is vanwege de lockdown gesloten tot en met 14 januari. En dat is een forse domper voor mensen die Museum of the Moon nog wilden bezoeken. Want de indrukwekkende maan die in de Grote Kerk hangt is vanwege de lockdown dus ook niet meer te bezoeken. Museum of the Moon is een kunstwerk van de Engelse kunstenaar Luke Jerram. Deze maan, met een doorsnede van 7 meter, bestaat uit zeer gedetailleerde hoge resolutie beelden van het maanoppervlak die door NASA zijn gemaakt. Op een schaal van 1:500.000 zie je elk detail van de oppervlakte van de maan op de - van binnenuit verlichte - sferische sculptuur. De installatie Museum of the Moon is een combinatie van beeld, licht en geluid.

In de eerste week dat de maan te bewonderen was, mocht de Grote Kerk meer dan 5200 bezoekers verwelkomen. Ook heeft het publiek kunnen genieten van Yoga under the Moon, Moon Tours en heeft een groep kinderen deelgenomen aan de eerste Moon Kids Workshop.

Verlenging

Wie de maan in de Grote Kerk nog niet gezien heeft, krijgt daar mogelijk nog wel de kans toe. Als de Grote Kerk de deuren vanaf 15 januari weer mag openen, dan zal Museum of the Moon namelijk verlengd worden. Eigenlijk zou de maan tot 9 januari in de kerk hangen, maar als de deuren op 15 januari weer open mogen dan zal Museum of the Moon nog tot en met 30 januari te bewonderen zijn.