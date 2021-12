Vijfduizend kerstamandelstaven voor Amphia: ‘De mensen in de zorg zijn nog steeds helden’

BREDA - Toen de eerste coronagolf Breda bereikte, werden er veel acties opgezet voor de helden van de zorg. En ook nu, in de vierde coronagolf, moeten we de mensen in de zorg waardering tonen. Dat vindt het Bredase bedrijf Meeberg Iso Tanks en Containers. Daarom heeft het bedrijf maar liefst 5000 kerstamandelstaven gedoneerd aan alle medewerkers van Amphia Ziekenhuis Molengracht.

Dozen vol met kerstamandelstaven zijn maandagmiddag afgeleverd bij het Amphia ziekenhuis Molengracht. De teamleiders van alle afdelingen waren uitgenodigd om voor al het personeel staven op te halen. “Sommigen kwamen er wel 300 halen, anderen tientallen”, vertelt Marijke van de Meeberg van het Bredase bedrijf dat de staven doneerde. “De zorgmedewerkers van het Amphia ziekenhuis waren erg enthousiast en dankbaar voor het leuke gebaar. Ook hebben wij van verschillende medewerkers bedank mailtjes gehad.

“Normaal gesproken geven wij jaarlijks kerstgeschenken aan onze wereldwijde 200+ zakenrelaties, maar dit jaar leek het ons meer gepast om de zorgprofessionals te bedanken voor hun inzet. Ook met de wellicht zware tijden die nog komen, hopen wij hiermee als ondernemer uit Breda alle Amphia werknemers, en dan echt alle medewerkers, van IC medewerker tot housekeeping, een hart onder de riem te steken. Want het kan niet vaak genoeg gezegd worden dat alle zorgprofessionals nog steeds helden zijn!”