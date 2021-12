Dader vernieling kerststal Ulvenhout meldt zich: ‘Hij heeft berouw getoond voor zijn stomme actie’

ULVENHOUT - De jongen die zaterdagavond tot twee keer toe de poppen van de kerststal van Ulvenhout omver heeft getrapt, heeft zich bij stichting Ulvenhout Leeft gemeld. “Hij heeft berouw getoond voor zijn stomme actie”, laat de stichting weten. De stichting heeft de videobeelden van hun Facebookpagina afgehaald.

Maandag deelde stichting Ulvenhout Leeft camerabeelden van de vernieling van de kerststal van het dorp. Op de videobeelden, waarop de dader onherkenbaar was gemaakt, was te zien hoe een jongen met een karaktetrap de poppen in de kerststal omver trapte. De beelden konden rekenen op veel verontwaardigde reacties. De stichting riep de dader op om zich te melden. En dat heeft hij ook gedaan, laat een woordvoerder dinsdag weten.

“De dader is zich komen melden en heeft berouw getoond voor zijn stomme actie. We hebben een goed gesprek met hem, en één van zijn vrienden gehad. Wij hebben heel duidelijk gemaakt wat wij er van vonden, maar ook welke consequenties zijn actie nu heeft gehad gezien alle media aandacht”, laat een woordvoerder van de stichting weten. “We zijn samen overeen gekomen dat hij ons binnenkort een keer komt ondersteunen en hebben afgesproken dat daarmee dan de kous af is en we zijn jeugdige stommiteit ook als dusdanig zullen zien. Vandaar dat wij het filmpje offline hebben gehaald.”