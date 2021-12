Inwoners Ulvenhout delen hun kerstwensen in de Wensboom

ULVENHOUT - Heb jij een wens of gedachte die je wilt delen? Dan kun je in Ulvenhout terecht. Daar staat de Wensboom op het veld naast de Pekhoeve. Vorig jaar liet de stichting achter de wensboom diverse wensen uitkomen.

Wensen laten uitkomen. Dat is wat de organisatie van de wensboom dit jaar opnieuw gaat doen. Wie dus een mooie wens heeft, kan hem komen ophangen in de boom bij de Pekhoeve. Daar staat een werktafeltje waar je je wens op een lint kan schrijven.

Maar de boom is niet alleen voor wensen bedoeld. Er mogen ook gedachtes in worden opgehangen. Zo kan iedereen die een boodschap kwijt wil dat achterlaten in de boom. Al kiezen de jonge Eva (6) en Anne(4) wel voor een wens. “Kermis in Ulvenhout”, is wat zij op hun lint schrijven.