Veel onduidelijk over schietincident in de Heuvel, politie zoekt getuigen

BREDA - In de nacht van maandag op dinsdag heeft er een schietincident plaatsgevonden in de Van De Spiegelstraat in de Heuvel. De politie tast nog in het duister over wat er precies is voorgevallen, en is op zoek naar getuigen.

De melding van het schietincident kwam rond 00.30 uur binnen. Het ging om een schietincident op de hoek van de Van de Spiegelstraat met de Bleijswijkstraat.