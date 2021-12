Het nieuwe stadspark van Breda is 1700 bomen rijker

BREDA - Er zijn vandaag 1700 bomen geplant op ‘t Zoet. Op het terrein, dat bij veel Bredanaars bekend is als het voormalig CSM-terrein, wordt een tijdelijk stadspark gerealiseerd. Eerder werd er al 6000 kubieke meter zand gestort en werden er boomstammen geplaatst.

Begin 2021 kochten de gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant samen het terrein van de voormalige suikerfabriek in Breda. Het kreeg de toepasselijke naam ’t Zoet. Deze belangrijke en grote locatie tegen het historische stadscentrum van Breda moet een grootstedelijk internationaal district met gemengde functies worden met een bovenlokale betekenis. In de periode dat de plannen worden gemaakt, richten de gemeente en de provincie een deel van het gebied in als tijdelijk stadspark.

6000 kubieke meter zand

De aanleg van dat park is inmiddels gestart. Zo werd begin september al 6.000 m3 zand gestort in de voormalige ‘bietenbak’ op het terrein. Er liggen inmiddels ook boomstammen in het zand, waardoor er een soort terrassen zijn ontstaan. Verder zijn op een aantal plekken groene terpen aangelegd op het terrein.



De gemeente gaat het park nu verder aankleden. Het is immers een enorme oppervlakte. In samenwerking met Curio hebben studenten die in opleiding zijn tot hovenier de groene terpen aangeplant met 1700 kleine boompjes en struiken. Het gaat om snelgroeiende soorten, die bijdragen aan een mooi groen beeld, een positieve ecologische invloed hebben en bijdragen aan verkoeling van de stad in warme periodes. Bestuursvoorzitter van Curio Rob Neutelings: “Dit zijn initiatieven waar ik blij van word en die belangrijk zijn. Vooral omdat onze studenten op deze manier écht in de praktijk leren. We zijn de beroepsopleider van de regio. Nou dat laten we hier maar weer mooi mee zien.”

Nieuwe ontmoetingsplek

“Supermooi dat de studenten van Curio ons helpen bij de aanleg van het tijdelijke stadspark op ’t Zoet”, aldus wethouder Tim van het Hof. “Het duurt nog wel even voordat de plannen voor dit gebied klaar zijn en we met de daadwerkelijke uitvoering starten. Tot die tijd willen we Bredanaars op allerlei manieren kennis laten maken met dit unieke gebied. Het stadspark wordt een mooie plek centraal aan het water, een nieuwe ontmoetingsplek in Breda”.