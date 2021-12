Edwin Plinck was slachtoffer van de toeslagenaffaire en helpt nu anderen als ervaringsdeskundige

BREDA - In de rubriek Held van de Maand zetten we mensen in de schijnwerpers die zich langdurig onbetaald hebben ingezet. Deze keer is dat Edwin Plinck. Edwin zette zich jarenlang in als voetbaltrainer en voor bejaardencarnaval. In 2014 moest hij onterecht 50.000 euro betalen aan de belastingdienst. Zijn leven veranderde compleet. Toch zet Edwin zich iedere vrije minuut in voor anderen.

Edwin Plinck (47) had een meningsverschil met de belastingdienst. Omdat de vorige huurder zich niet had uitgeschreven, werd hij aangemerkt als voordeurdeler. Hij moest vijfentwintighonderd euro aan huurtoeslag terugbetalen en kreeg de F van fraudeur achter zijn naam. Daardoor werd hij slachtoffer van de kinderopvangtoeslagenaffaire.

“Ik schrok me helemaal te pletter toen ik in 2014 zeventien blauwe enveloppen openmaakte. Maar ik ging ervan uit dat het een vergissing was. Ik was nog niet lang gescheiden en zat in onrustig vaarwater. Toch was mijn leven redelijk oké. Ik trainde twee, drie keer per week de A-selectie bij de voetbalclub. In carnavalstijd zong ik met oude mensen uit het bejaardentehuis of het reumaverpleeghuis. Soms sjouwde ik iemand met bed en al de dansvloer op. Je zág die mensen opbloeien.”

“Van de ene dag op de andere was ik alleen maar bezig met uitzoeken waarom ik die toeslagen moest terugbetalen en vooral hoe. Je moet heel, heel zuinig leven en dat kost tijd. Met twee kinderen is dat erg lastig – je wil het beste voor ze. Het wrange is dat de belastingdienst me in het gelijk stelde. Maar ik moest wél betalen.”

Jezelf blijven

“Van mijn oude leven was al snel niks meer over, zeker toen ik een jaar later verhuisde naar Breda. Ik voelde me een sukkel als mijn ouders me keer op keer iets toestopten. En als iedereen je ziet als arm en bovendien als fraudeur, dan verandert je zelfbeeld ook. Waar was die optimistische Edwin gebleven, die iedereen altijd hielp? Beetje bij beetje pakte ik het op. Vanaf 2017 helpen mijn vriendin Amber en ik mee in een team bij de Roparun. We zetten het kampement op, zorgen voor eten en ik geef sportmassages. Misschien sliepen we maar een uurtje per nacht. Maar de teamgeest was top en op deze manier konden we ook de ellende thuis even loslaten. Toen de gemeente Breda me vroeg om als ervaringsdeskundige contact te zoeken met mensen die van de radar dreigden te verdwijnen, hoefde ik daar niet over na te denken. Er zijn mensen die zoveel schuld hebben en zo gefrustreerd zijn door de overheid, dat ze met niemand meer willen praten. Ik ben blij dat ik iets voor die Bredase gezinnen kan betekenen.”





Kerststal

“Er werden in de Mariakerk vrijwilligers gezocht om de kerststal op te zetten. Het hoort bij de kerk, bij de wijk. Kinderen komen kijken, ouderen vinden er troost. Het werkt verbindend. ‘Dat doe ik wel effe’, riep ik gelijk. Niet veel later maakte ik ook de hoge ramen nog schoon. Dan weet je: dit ben ik. Dat deed ik vroeger, dat doe ik nog steeds. Iets in mij is gelukkig overeind gebleven.”

Wil je weten wat Edwin nog meer doet? Download het gratis e-book met het uitgebreide verhaal via https://www.heldenvanbreda.nl/heldenverhalen/edwin-plinck/