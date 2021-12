Tegenvallende bezoekersaantallen voor Breda Buiten: ‘Maar veel doelen wel bereikt’

BREDA - In de zomermaanden was er in Breda van alles te beleven in de open lucht onder de titel ‘Breda Buiten’. Inmiddels is de programmering ten einde en wordt de balans opgemaakt. De bezoekersaantallen vallen tegen, maar ‘er zijn wel veel doelen bereikt’.

Met deze programmering werd door partners in de stad invulling gegeven aan de opdracht van de raad om ‘met organisaties en instellingen uit onder andere de culturele sector te komen tot een gezamenlijke stadsprogrammering voor 2021’ vanuit de corona-aanpak 2021. In korte tijd werd een enorm lokaal programma neergezet (variërend van sport, recreatie, kunst en cultuur) dat meebewoog op de dan geldende coronamaatregelen. Opdracht was tevens om te onderzoeken of deze manier van werken aan een zomerprogrammering een toekomst heeft na 2021.

Inmiddels is de programmering afgelopen en maakt de gemeente de balans op. “Concluderend heeft Breda Buiten heel veel organisatoren, culturele makers, bewoners en ondernemers geactiveerd en ontmoeting gefaciliteerd. Er is een podium geboden aan Bredase makers en werk gegenereerd. Ondanks het korte tijdsbestek zijn er 70 hoofdactiviteiten (met ongeveer 400 subactiviteiten) georganiseerd met een bereik van ongeveer 50.000 mensen”, aldus de gemeente. “Evenals de landelijke tendens laat zien bij culturele activiteiten, viel ook de publieksopkomst bij Breda Buiten tegen.”

Deelnemers hebben positief gereageerd op de vraag of zij toegevoegde waarde zien voor een zomerprogramma in de toekomst. “Men is kritisch over de marketing in relatie tot het tegenvallend aantal bezoekers. Bijna 85 procent van de respondenten had de activiteit zonder subsidie niet kunnen organiseren. Uit de flitspeiling onder de culturele sector over de impact van corona, blijkt dat Breda Buiten bij 87 procent van de respondenten bekend is, 50 procent vindt Breda Buiten een waardevolle aanvulling op het bestaande culturele aanbod, 36% is hier neutraal over. Er zijn verschillende suggesties gedaan voor het vervolg. Denk daarbij aan: betere koppeling en inbedding van bestaande evenementen en activiteiten, het vroeger kunnen starten met de voorbereidingen ten behoeve van betere samenwerkingsverbanden en betere productie en de communicatie en zichtbaarheid van het programma verbeteren.”

Raadsvoorstel ‘Coronapakket eerste halfjaar 2022’



Er is een raadsvoorstel opgesteld om, gezien de huidige coronamaatregelen, opnieuw steun te gaan bieden in de stad waar nodig in het eerste half jaar van 2022. “Een voorstel voor de ondersteuning van de culturele sector, inclusief een editie Breda Buiten in 2022, maakt hier deel van uit.”