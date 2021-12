Via een brandbrief wil natuurvereniging Markkant Oogsttuin Wortels redden

BREDA / ULVENHOUT - Natuur en Milieuvereniging Markkant Breda heeft een brandbrief geschreven aan Provincie- en Gemeentebestuur over de gedwongen verhuizing van oogsttuin Wortels. “Pas het beleid voor de herinrichting van het Markdal zo aan dat de bezwaren tegen natuur-inclusieve landbouw op deze plek worden weggenomen. Zorg dat Wortels in Breda ingepast wordt in de herinrichtingsplannen voor het dal omdat het voldoet aan de kwaliteitsregels van het Ondernemend Natuurnetwerk Brabant”, valt in de brief te lezen.

“Het kwam als een donderslag bij heldere hemel”, vertelde Veerle Bruning eigenaar van de zelfoogst-tuinderij Wortels in Breda aan de natuurvereniging. “Maar liefst zes ambtenaren van de gemeente Breda en de Provincie vertelden me half december dat ik met mijn ecologische oogsttuin aan het Sulkerpad in Ulvenhout moest verhuizen.’”

Toen Bruning vijf jaar geleden met haar tuinderij van 1,6 ha in het Markdal begon was dat aanvankelijk voor één jaar. Maar gaandeweg werd de pachtovereenkomst zes keer verlengd. De verpachters, stichting Markdal Duurzaam en Vitaal, waren enthousiast over haar concept en moedigden haar dit voorjaar nog aan om plannen te maken voor uitbreiding naar 2,5 ha die zich voegen naar de inrichting van de aanpalende 10,5 ha. In september werd dat verzoek nog eens bevestigd omdat het concept van zelfoogst-tuinderij zo succesvol en passend was op deze locatie. De 230 oogstdeelnemers, de 15 vrijwilligers en 100 geïnteresseerden op de wachtlijst tonen het succes aan. De fietsend of te voet komende oogsters nemen vaak hun kinderen of kleinkinderen mee. “De tuinderij heeft zo ook een educatieve waarde” aldus Bruning. Het argument van de beleidsambtenaren dat er sprake is van verkeersoverlast verwijst zij dan ook naar Fabeltjesland.

“Verhuizen naar verderop in het Markdal of helemaal ergens anders, zoals de demeente voorstelt, is voor mij geen optie. De oogstdeelnemers komen uit een straal van 3 km. In die straal moet er ook elders een voldoende populatie zijn van mensen die willen deelnemen. Een dergelijke randvoorwaarde is zeldzaam. En dan nog, ik heb aan het Sulkerpad zwaar geïnvesteerd in ecologische verbetering van de bodem, op natuur-inclusieve beplanting, op marketing en organisatie, dat kun je niet zomaar optillen en verplaatsen!”

In de brandbrief vraagt Markkant Breda aan B&W van Breda en Provinciale Staten het beleid met betrekking tot de zelfoogst-tuinderij in het Markdal zo te formuleren dat behoud aan de rand van de dorpskern mogelijk is. De vereniging heeft aangegeven dat Wortels in Breda past bij de beleidsvoornemens van de Gemeente zoals geformuleerd in het Groenkompas. Het past ook bij de kwaliteitseisen van het Provinciaal beleid zoals gesteld voor het Natuurnetwerk Brabant.

De oogstaandeelhouders zijn intussen begonnen met handtekeningen verzamelen voor een ondersteunende petitie. “Ik hoop dat zo veel mogelijk sympathisanten die petitie willen ondertekenen, want als stadslandbouwer hangt mijn hele bestaan af van Wortels in Breda. Ik zie het als een doom-scenario dat straks het tapijt onder mijn voeten is weggetrokken en al die vrijwilligers, oogstdeelnemers, vaders, moeders, opa’s en oma’s en bezoekers straks met lege handen staan”, zegt Bruning.