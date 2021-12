Stichting Kielegat neemt pijnlijk besluit: Geen optocht of Hossen op de Markt

BREDA - Het bestuur van Stichting Kielegat is onlangs digitaal bij elkaar gekomen en heeft na lang overleg een pijnlijk besluit moeten nemen. Door de huidige maatregelen en enorme onzekerheid wat de toekomst gaat brengen, gaan veel evenementen in de aanloop naar en tijdens carnaval niet door. Het gaat onder andere om de Grote Optocht en het hossen op de Markt.

‘Medoen’ut deez’jaor dubbel’ lijkt betrekking te hebben op het coronavirus en niet het carnaval zelf. De Stichting bedoelde natuurlijk niet dat ze voor het tweede jaar achtereen zou kijken naar een alternatief programma. En toch is dat de harde waarheid.

Helaas hebben de huidige maatregelen veel impact op de meeste evenementen. Nog veel is onzeker. Mag de horeca voor carnaval weer open? Wat is toegestaan met een coronatoegangsbewijs? Hoeveel mensen mogen ergens binnen en moeten we rekening houden met zitplaatsen? Een ding waar de Stichting wel rekening mee kan houden is dat grote groepen mensen bij elkaar laten komen, onmogelijk lijkt. Met dit in het achterhoofd en de huidige maatregelen is besloten dat verschillende grote evenementen in de huidige vorm niet doorgaan. Namelijk de nieuwjaarsreceptie, de Kielegatse vrijmarkt, het Klokkenberg Kielegats Konzert, de intocht, Hossen op de Markt, de Grote Optocht en het brakkenfeest.

Over een aantal evenementen wil Stichting Kielegat nu nog geen beslissing nemen. “Bij deze evenementen zien we namelijk, bij eventuele versoepelingen, nog wel wat mogelijkheden. Pas na de volgende persconferentie, half januari, wordt een besluit genomen over de rest van carnaval.” De Stichting zal dan bepalen wat er doorgaat en in welke vorm.



Alternatief programma

Anders dan vorig jaar is besloten dat de stichting dit seizoen een beperkt digitaal programma gaat voorbereiden. Ondertussen wordt er door een hele groep vrijwilligers nagedacht over alternatieve scenario’s. Op die manier blijft de Stichting flexibel en kunnen ze wel iets moois neerzetten. Denk hierbij aan een alternatieve opzet voor de Carnavaleske wandeling, de brunch met de Prins, de optocht en de Brakkensliert. Voorzitter Lucien Verhoef: “Dit jaar hebben we gezien dat wij in staat zijn om te schitteren tijdens een aangepast feest. En ook dit jaar voelen we deze motivatie. We nemen mee wat we vorig jaar hebben geleerd en bedenken ook weer nieuwe dingen. We hopen heel hard dat we in 2022 een aangepast carnaval in elkaar kunnen zetten dat recht doet aan onze stad. Mét elkaar en met alle Kielegatters samen en met het gevoel dat wij zo goed kennen en zo missen!”