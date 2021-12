Vaccinatielocatie Breepark gaat extra open tijdens feestdagen, en vanaf maandag ook ‘s avonds

BREDA - Wie een afspraak gaat maken voor zijn boostervaccinatie, kan ook de optie krijgen om een prik te halen op Eerste Kerstdag of 1 januari. Oorspronkelijk zou de XL vaccinatielocatie in Breda die dagen dicht blijven, maar begin deze week heeft de GGD West-Brabant besloten om tijdens de feestdagen toch open te gaan.

De boostercampagne van de GGD is in volle gang. Heel de kerstvakantie wordt er op Breepark doorgewerkt om boostervaccinaties te zetten. Oorspronkelijk zou de XL vaccinatielocatie op Eerste Kerstdag en 1 januari gesloten zijn. Maar dat is maandag aangepast. Op Breepark zal ook tijdens de feestdagen geprikt worden. Veel mensen die maandag aan de beurt waren om een afspraak te maken, konden er dus voor kiezen om op Eerste Kerstdag een boosterprik te halen.

Vanaf maandag zullen de openingstijden bovendien verder worden verruimd. Dan houdt Breepark de deuren ‘s avonds voortaan tot 21.30 uur open voor de boosterprikken.

Niet iedereen die een afspraak maakt voor een boosterprik kan bij de locatie in Breda terecht. “Afspraken gaan via een landelijk systeem”, legt een woordvoerder van de GGD West-Brabant uit. “Als je vandaag een afspraak maakt, kan het zijn dat je pas in januari hier of op een van de andere locaties terecht kunt. Wie vandaag een afspraak online inplant, ziet als eerste de mogelijkheid bij de dichtstbijzijnde XXL-locatie. Daarnaast krijg je twee opties waar je het snelst terecht kunt. Daarbij wordt een grens van 50 kilometeraangehouden. We bekijken telkens of we nog extra mensen hebben om in te zetten; zodra dat zo is, komen er weer extra time slots vrij om prikafspraken te maken en kan het dus lonen om later nog eens te kijken.”