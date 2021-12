De bestuurder van deze auto kreeg vandaag een bekeuring. Dit is niet de auto van de bestuurder die betrokken was bij het ernstige ongeval (Foto: Politie.nl)

Vrouw (31) zwaargewond na aanrijding, politie roept op om ramen van auto’s goed ijsvrij te maken

BREDA - Een 31-jarige vrouw uit Breda is woensdagochtend rond 07.40 uur zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op de Groenedijk. Het slachtoffer werd, terwijl zij over de voetgangersoversteekplaats liep, aangereden door een auto die werd bestuurd door een 38-jarige Bredanaar. De automobilist is aangehouden. Specialisten van het team Verkeer en een ongevallenanalist onderzoeken of hij voordat hij ging rijden de ruiten van zijn auto wel voldoende ijsvrij gemaakt had. De politie roept automobilisten met klem op om hiervoor even de tijd te nemen om gevaarlijke situaties te voorkomen.





Het slachtoffer liep op de voetgangersoversteekplaats van de Groenedijk met de Zaventemstraat. Zij werd daarbij geraakt door een automobilist. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en meerdere hulpdiensten rukten uit. Ze is met hoofdletsel naar een ziekenhuis in Tilburg overgebracht. De 38-jarige automobilist is aangehouden. Mogelijk had hij zijn ruiten niet voldoende ijsvrij gemaakt. Specialisten van het team Verkeer en een ongevallenanalist doen daar onderzoek naar.