The Blessing Breda komt deze kerst bij de mensen thuis via livestream

BREDA - The Blessing Breda komt deze kerst bij de mensen thuis via livestream. De livestream geeft een unieke mogelijkheid om de kerstbijeenkomsten mee te maken in de veiligheid van het eigen huis. “Met kerstsamenzang, gebed en bemoediging, gebracht op een eenvoudige manier. Ontvang de hoop, warmte en liefde van het ware kerstfeest. Ook thuis hoeft men niets te missen!”

Op twee dagen zijn er kerstbijeenkomsten van The Blessing Breda online te volgen. Op vrijdag 24 december is dat om 20.00 uur. “Samen zingen we kerstliederen, kijken we naar een bijzonder optreden en luisteren we naar een bemoedigende kerstboodschap”, laat The Blessing weten. De tweede kerstbijeenkomst is tweede kerstdag om 10.30 uur. “Op een feestelijke manier delen we met elkaar het kerstverhaal. Met dans, muziek, optreden, een kids show en veel gezelligheid.”

Wil je de kerstshow ‘Our Christmas Experience’ van The Blessing ook zien? Dat kan nog tot het einde van het jaar op het YouTubekanaal MaasbachTV.