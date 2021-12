Burgemeester Depla: ‘Alleen met saamhorigheid komen we de corona-ellende door’

BREDA - Alleen met saamhorigheid komen we de corona-ellende door. Dat is de boodschap van burgemeester Depla. De burgemeester sprak deze week in een uitgebreide brief in BredaVandaag alle inwoners van de stad toe.

“De tijd van kerstdiners en nieuwjaarsborrels is weer aangebroken. Normaal gesproken dé momenten om familie, vrienden en collega’s dichtbij te hebben. Samen anekdotes vertellen, herinneringen ophalen over het afgelopen jaar en mijmeren wat de toekomst zal brengen. Kortom, deze tijd van het jaar staat in het teken van verbinding”, aldus de burgemeester. Volgens Depla blijft verbinden met elkaar altijd belangrijk. “Juist in turbulente en onzekere tijden, zoals nu, hebben we er vaak extra behoefte aan. De afgelopen twee jaar is gebleken dat saamhorigheid de enige manier is om deze corona-ellende door én uit te komen.” Hij begrijpt echter dat twee jaar lang is. “We zijn hélemaal klaar met corona, moegestreden en murw geslagen met alle inzet en de offers die steeds niet genoeg bleken. De huidige lockdown kwam hier als een mokerslag bovenop. Keer op keer worden we geconfronteerd met teleurstellingen die we allemaal ook individueel moeten verwerken. Waardoor het ook steeds lastiger lijkt te worden om die broodnodige saamhorigheid te behouden. Daar zien we de effecten van; we komen meer tegenover elkaar te staan.”

Dat wil de burgemeester zien te voorkomen. “Laten we niet vergeten dat we niet élkaars vijand zijn. En laten we ons vooral ook beseffen dat corona voorlopig in ons midden zal zijn. Het is dus belangrijk om ons aan het virus aan te passen, zodat we ermee leren leven en ons niet meer laten leiden door de grillen ervan. Ook dat kan alleen maar samen.” Depla benadrukt dat kerstdiners uitermate geschikt zijn voor het maken van verbinden, maar dat het ook dit jaar geen groot kerstdiner wordt waar voor iedereen plek is om aan te schuiven. “Wederom wordt geadviseerd om per kerstdag maximaal 4 gasten uit te nodigen. Voor velen een grote teleurstelling, omdat we die goed gevulde tafels vorig jaar ook al hebben moeten missen. Maar, wel nodig om juist die andere ‘ongenode gast’ buiten de deur te houden. Of het nou de Delta- of de Omikronvariant is. Laten we allemaal ons steentje bijdragen door ons zoveel mogelijk aan de maatregelen te houden. Dat doen we immers ter bescherming van elkaar.”

Kerstgedachte

Toch ziet de Bredase burgervader ook een voordeel van de kleine gezelschappen aan de kersttafel. “Er ontstaat meer ruimte voor een goed gesprek. Ruimte om met volle aandacht te luisteren naar iemands verhaal. Luister dan ook om iemand echt te horen en niet om daarna zo snel mogelijk uw verhaal te doen. Geheel in kerstgedachte is dát volgens mij het mooiste cadeau dat u iemand kunt geven.” Depla stelt dan ook voor eens een open vraag aan uw tafelpartner te stellen. “U geeft de ander daarmee de ruimte zijn of haar verhaal te doen en zich gehoord te voelen. En u zult merken dat we meer met elkaar gemeen hebben dan we in eerste instantie dachten. Als we de nadruk leggen op dat wat ons verbindt, kunnen verschillen ons alleen maar verrijken. Zo komt de saamhorigheid ook weer meer in beeld. Een mooie uitdaging om daar vaker bij stil te staan in het nieuwe jaar.”

De burgemeester snapt dat het weer geen Kerst en Oud en Nieuw wordt zoals we gewend zijn door de maatregels en het landelijke vuurwerkverbod. “Maar laten we vooral kijken naar wat er wel kan. Met daarin de ruimte voor uw dierbaren. Praat met en luister naar elkaar. Kost u niks en het is van onschatbare waarde. Ik wens u een fijne kerst en een gezellige en veilige jaarwisseling. Nogmaals, geniet van wat er wel kan, heb oog voor elkaar en blijf vooral gezond”, sluit burgemeester Paul Depla zijn brief aan de Bredanaars af.