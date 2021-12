076aan gaat voor de derde keer demonstreren: ‘We zetten het centrum op zijn kop’

BREDA - De organisatie 076aan heeft voor de derde keer een grote demonstratie aangekondigd tegen het coronabeleid. Woensdagavond 29 december zal een ‘lichtjestocht’ door het centrum van de stad trekken. Dat de gemeente Breda vanwege de verplichte 1,5 meter afstand geen toestemming geeft, houdt mede-organisator Joost Eras niet tegen. “We zetten het centrum op zijn kop. We zijn niet tegen te houden.”

De grote muziekdemonstraties van 076aan waren dit najaar niet te missen. Zowel op 25 september als op 20 november liepen mensen uit Breda en omstreken massaal mee met de demonstraties die tot stand zijn gekomen door vier Bredase DJ’s. De boodschap van de demonstranten was helder: Leer met corona leven. “We zijn heel blij met het effect dat de demonstraties hebben gehad”, legt Joost Eras uit. “Mede naar aanleiding van de laatste demonstratie heeft burgemeester Depla samen met andere burgemeesters een brief gestuurd naar het kabinet waarin hij pleitte om meer naar de mogelijkheden te kijken. Daar zijn wij een groot voorstander van. Want we moeten echt gaan leren leven met het virus.”

De nieuwe, opnieuw harde, lockdown is voor 076aan reden om opnieuw mensen op de been te krijgen. En deze keer niet alleen in Breda. “We hebben een samenwerking gezocht met andere organisaties die dezelfde doelen hebben als wij. Daardoor zal de volgende demonstratie niet alleen in Breda, maar in tien grote steden zijn. Dat is super mooi, aangezien het uiteindelijk om het landelijk beleid gaat dat naar onze mening aangepast moet worden.”

Lichtjes

De afgelopen twee demonstraties werden ‘muziekdemonstraties’ genoemd. Maar de derde demonstratie, die woensdagavond 29 december om 19.00 uur plaats vindt op de Grote Markt, wordt door 076aan een ‘lichtjestocht’ genoemd. “We wilden iets doen in de kerstsfeer. Vandaar de lichtjestocht. Maar wat het precies gaat inhouden, daar kan ik nog geen uitspraken over doen. Eén ding is in ieder geval wel bijna zeker, en dat is dat de gemeente Breda er niet mee akkoord gaat. Zij willen dat er bij demonstraties 1,5 meter afstand wordt gehouden. Dat is voor ons niet haalbaar. Maar we laten ons niet tegenhouden. Het animo is groter dan ooit, we zetten het centrum op zijn kop.”

Eras benadrukt dat de demonstraties van 076aan altijd met een positieve insteek zijn. “We zijn fel tegen zaken als vernielingen, of vergelijkingen met de holocaust. Ook zijn we geen organisatie die tegen vaccineren is. Wat wij willen, is dat we onze vrijheid terug krijgen. Het moet klaar zijn met die lockdowns. Dat geluid willen we laten horen.”