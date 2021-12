Bredase Anne gunt iedereen een uitgebreid kerstdiner en start daarom kookactie

BREDA - Een uitgebreid kerstdiner voor iedereen. Dat is de wens van de Anne Theelen. Precies om die reden organiseert de Bredase vanaf kerst een kookactie voor dak- en thuislozen. “Ik wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk stadsgenoten de kerstsfeer proeven. Letterlijk!”

Helaas kan niet iedereen tijdens de kerstdagen genieten van een heerlijk uitgebreid kerstdiner. En dat is iets wat de Bredase Anne Theelen aan het hart gaat. Daarom komt zij nu met een actie. “De afgelopen weken ben ik op zoek gegaan naar helpende handjes en die heb ik inmiddels gevonden. Er hebben al meer dan 150 Bredanaren zich aangemeld om te helpen”, aldus de Bredase. “De één kookt een verse maaltijdsoep, de ander een heel driegangendiner. Het is echt erg fijn om te zien dat iedereen de handen uit de mouwen steekt en van betekenis wil zijn voor een ander tijdens de feestdagen.”

Inmiddels heeft Anne meer dan voldoende aanmeldingen. “Dus met kerst zullen we een hoop mensen zonder (t)huis blij kunnen maken met een speciale maaltijd”, aldus Theelen. “Maar hoe mooi zou het zijn als we dit het gehele jaar kunnen doorzetten? Want niet alleen met kerst, maar het hele jaar door kunnen we dak- en thuislozen blij maken met gezonde en voedzame maaltijden.”

Maaltijden

De maaltijden worden gegeven aan mensen van SMO die bij de Talentenfabriek (in de Faam) binnen komen lopen. SMO ondersteunt burgers die (dreigend) dak- of thuisloos zijn, verslaafd zijn geweest of andere langdurige/acute problemen hebben. “De Talentenfabriek is een hele fijne ontmoetingsplek waar deze mensen terecht kunnen voor ondersteuning, dagbesteding en andere vormen van begeleiding.”