Bredase studenten overhandigen cheque voor WWF aan 3FM-dj in Glazen Huis

BREDA - Iets goeds voor een ander doen, vooral in deze tijd. Dat is waar de Bredase studentenvereniging Phileas zich hard voor maakt. Onlangs zamelden de studenten geld in voor het goede doel. Maandag overhandigden zij de cheque bij het glazen huis van Radio 3FM.

Dat lid zijn van een studentenvereniging veel meer is dan alleen bier drinken en feesten, blijkt uit de actie die vereniging Phileas onlangs heeft gehouden. Tientallen Bredase studenten gingen afgelopen week de deuren langs om geld in te zamelen voor het goede doel. Iets wat de vereniging heel belangrijk vindt. “Sinds enkele maanden heeft Phileas een eigen maatschappelijke commissie”, aldus Lotte van Gils, voorzitter van de commissie. “We vinden het belangrijk dat we ons als vereniging ook hard maken voor mensen (of dieren) die het minder hebben.”

Onlangs werd de vereniging benaderd door radio 3FM. “Iemand die momenteel werkzaam is bij 3FM heeft ook bij onze vereniging gezeten. Vandaar dat ze bij ons terecht kwamen.” De radiozender vroeg de studenten of zij het leuk vonden om in actie te komen voor het Wereld Natuurfonds. “Daar werden we natuurlijk direct enthousiast van!”, aldus Lotte. “We hadden nog maar een week de tijd om geld in te zamelen, maar we hebben alles op alles gezet om een mooi bedrag op te halen voor dit goede doel.” De studenten zijn in Bredase straten gaan collecteren en hebben ook een beroep gedaan op hun kennissen, familie en vrienden.

Afgelopen maandag was het dan zover. Toen reisden twee studentes af naar Amersfoort om de cheque persoonlijk te overhandigen aan 3FM-dj Frank van der Lende. “In totaal hebben we zo’n 1435 euro opgehaald voor het goede doel”, aldus Lotte. “We hopen dat het goed terecht komt, want we vinden dit doel heel belangrijk. Veel studenten bekommeren zich om het klimaat en om het dierenwelzijn.”

Acties

Maar het blijft niet alleen bij deze actie. “Momenteel staan we in Café De Kapitein. Daar zamelen we eten in voor Voedselbank Breda”, aldus de studente. “We hopen zoveel mogelijk op te halen.” Daarna ga de studenten zelf kerst en oud en nieuw vieren. “Na de kerstvakantie gaan we weer verder kijken wat voor mooie acties we nog meer kunnen organiseren.”