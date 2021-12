Spanningen over Grijze Piet bereiken kookpunt, vertrouwensbreuk tussen gemeente en comité

BREDA - De gemeente Breda en het Sinterklaascomité Breda Centrum hebben het vertrouwen in elkaar opgezegd. De gemeente Breda is ‘zeer teleurgesteld’ over de kleur en uitdossing van de pieten tijdens de Sinterklaasintocht in het Valkenberg, en noemt een verdergaande samenwerking in 2022 tussen de gemeente en het comité niet meer voor de hand liggend.

Er zijn afgelopen jaar uitgebreide gesprekken gevoerd tussen de verschillende sinterklaascomités van de stad en de gemeente Breda over de kleur van Piet. De gemeente wilde graag een beweging maken in de richting van de landelijke lijn met een roetveegpiet, en de meeste comités gingen daarmee akkoord of hadden die beweging zelf al ingezet.

Het Sinterklaascomité gaf in die gesprekken aan te willen kiezen voor een Grijze Piet als alternatief. “Die ruimte hebben wij hen geboden. Ook hebben we meegewerkt aan de alternatieve vorm van de intocht in het Valkenbergpark”, laat het college van B&W weten. “Helaas hebben wij tijdens de intocht van de Sint in het centrum op 13 november 2021 moeten constateren dat afspraken over de kleur en uitdossing van Piet niet zijn nagekomen. De pieten oogden vooral zwart en hun uitdossing kwam nog steeds traditioneel over. Ook is op basis van rapportages van politie en toezicht & handhaving geconstateerd dat een aantal afspraken zoals opgenomen in de vergunningsvoorwaarden niet is nagekomen.”

Oorspronkelijk stond de evaluatie van de intocht gepland voor februari 2022. Maar vanwege de problemen rondom de intocht is dat gesprek naar voren gehaald. Dinsdag zijn gemeente en comité in gesprek gegaan. “We hebben geconstateerd dat de beelden en standpunten sterk uiteenlopen. Wat ons betreft heeft het comité in de gesprekken die zijn gevoerd voorafgaand aan de intocht, de indruk gewekt een grotere stap in de beweging naar de landelijke lijn te hebben gemaakt dan tijdens de intocht is gebleken. We hebben aangegeven zeer teleurgesteld te zijn in de kleur en uitdossing van de pieten en het niet voldoen aan de vergunningsvoorwaarden en de communicatie over veiligheidsaspecten. Ook hebben we aangegeven dat het vertrouwen dat het college had in het comité hiermee is geschonden.” En die vertrouwensbreuk is wederzijds. Het Sinterklaas Comité Centrum is niet te spreken over hoe er omgegaan is met de demonstranten van KOZP die vlakbij de uitgang van het park mochten demonstreren. De veiligheid was daardoor in het geding volgens het comité. Ook was besproken dat zij enkele jaren zouden experimenteren met de kleur van de Grijze Piet. “Hoe kun je in hemelsnaam een paar jaar experimenteren als je na 1 jaar al geen kans meer krijgt”, laat het comité weten. Het comité verwijt de gemeente dat zij aan tafel mochten om te komen praten, maar dat er niet naar het comité werd geluisterd. “Wij worden gedwongen door de gemeente om over te gaan op roetveegpieten.”

De gemeente laat weten dat de vertrouwensbreuk gevolgen heeft voor toekomstige intochten. “Een verdergaande samenwerking in 2022 en verder ligt niet voor de hand.”