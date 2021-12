Bestuurder overleden bij ongeval Bredeweg in Terheijden

BREDA / TERHEIJDEN - Op de Bredeweg in Terheijden heeft vrijdagochtend een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Dat gebeurde aan de Bredeweg.

Het ongeval gebeurde vrijdagochtend rond 05.30 uur. De bestuurder van een personenauto kwam bij het ongeluk om het leven.

Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse gekomen en de weg is afgesloten. De politie laat weten dat er een onderzoek bezig is naar de toedracht. Later vandaag wordt er meer bekend over hoe het dodelijk ongeval heeft kunnen plaatsvinden.

De Bredeweg is grotendeels een parallelweg van de A16, die start vanaf de Mark en loopt tot knooppunt Zonzeel.