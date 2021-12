Het grote succes van de kerststallenroute van Bavel: Al honderden plattegronden verkocht

BAVEL - De kerststallenroute van Bavel is pas een week bezig, maar de organisatie kan nu al spreken van een groot succes. Met meer dan tweehonderd deelnemende huizen is de kerststallenroute flink uitgebreid vergeleken met vorig jaar. En ook veel mensen van buiten het dorp weten de kerststallenroute dit jaar te vinden.

Het is zonder twijfel een succes te noemen: De kerststallenroute in Bavel. Voor het tweede jaar op rij werden Bavelse huishouden opgeroepen om zich aan te melden voor de tocht. En meedoen is simpel. Het enige dat je moet regelen is dat er een verlichte kerststal bij jouw huis te zien is. Dat kan een grote kerststal buiten zijn, maar ook gewoon een kleine stal voor het raam. En dat mag traditioneel, maar juist ook het plaatsen van een creatieve kerststal wordt door de organisatie gestimuleerd. De inwoners van het dorp gaven er massaal gehoor aan. Met ruim 100 deelnemers in het eerste jaar, bestaat de kerststallenroute van Bavel deze december uit meer dan 200 deelnemers.

Plattegronden

Alle adressen die zich voor 6 december hadden aangemeld, staan vermeld op de grote plattegrond die wandelaars kunnen kopen bij dorpshuis ‘t Klooster. En dat is een verandering ten opzichte van vorig jaar, legt Jac van Gils uit. “Vorig jaar was de molen ons startpunt. Maar in overleg is dit jaar gekozen voor het dorpshuis ‘t Klooster. Dat is voor ons een geweldige uitvalsbasis, omdat het centraal in het dorp ligt. Mensen die de kerststallenroute gaan lopen kunnen daar voor twee euro een plattegrond kopen en ook een versnapering of warm drankje halen.” Nieuw dit jaar zijn ook de uitgezette routes. Mensen kunnen kiezen uit een route van 2,7 kilometer, 6,5 kilometer, 7,5 kilometer of 10 kilometer. “Maar je kunt aan de hand van de plattegrond natuurlijk ook zelf een route bedenken.”

Dat de animo voor de kerststallenroute groot is, werd het eerste weekend al meteen duidelijk. Sinds 18 december kunnen mensen de plattegrond kopen, en in het eerste weekend gingen er meteen 400 exemplaren over de toonbank. “We vinden het super om te zien dat niet alleen mensen uit Bavel, maar ook mensen uit de wijde omgeving naar ons dorp komen om de route te lopen. We hebben al veel mensen uit bijvoorbeeld Breda en Prinsenbeek gehad, maar ook bezoekers uit Helmond, Dongen en zelfs Pieterburen”, vertelt Van Gils.

Bijzondere kerststallen

Wie de kerststallenroute in Bavel loopt, kan ook stemmen op zijn favoriete kerststallen. Eén van de stallen die het zomaar eens heel goed kan gaan doen in die verkiezing is de kerststal in ‘t Hoefke. Daar sloegen de bewoners van de vier huizen in de straat de handen ineen voor de grootste kerststal van Bavel. “Vorig jaar hebben we de eerste editie van de kerststallenroute met vele bewondering gelopen. Daarna waren we het met alle buren van het Hoefke al snel eens dat wij daar ook deel van uit wilden maken”, vertelt bewoonster Petra Snepvangers. “Begin november zijn we begonnen met brainstormen, en zo ontstond het idee om samen één grote kerststal te maken.” De stal in de straat bestaat helemaal uit lampjes, en de koningen en Josef, Maria en Jezus Christus zijn op grote panelen geschilderd. “Iedereen heeft een paneel geschilderd. En om te zorgen dat mensen ook heel even kunnen opwarmen terwijl ze van onze stal genieten, hebben we iedere avond ook een vuurkorf aan staan!”

Ben je benieuwd geworden, en wil je de kerststallenroute ook lopen? Koop dan voor 2 euro jouw plattegrond bij Dorpshuis ‘t Klooster. Die is iedere dag geopend tussen 12.00 uur en 21.00 uur. De kerststallenroute duurt nog tot 2 januari. De opbrengst van de verkoop van de plattegronden gaat naar een Bavels goed doel, namelijk Stichting Kerkhof Bavel.



De kerststal bij het Hoefke in Bavel