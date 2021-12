Met negen roodborstjes in de kerststal staat Curio Prinsentuin stil bij overleden collega’s en leerlingen

BREDA - Curio Prinsentuin heeft een prachtige kerststal geplaatst bij de school. En die stal heeft tijdens de kerstdagen nog een extra betekenis. Er zitten namelijk negen roodborstjes in, die staan voor negen leerlingen en collega’s die overleden zijn.

Voor het derde jaar op rij staat er in de voortuin van het Curio Prinsentuin Van Cooth aan de Tuinzigtlaan een levensgrote kerststal. Elk jaar wordt er wel een nieuw element aan toegevoegd. “Zo zijn er dit jaar twee extra kamelen aan toegevoegd”, vertelt Eric Abrahams, die de stal gemaakt heeft. “Daarnaast ligt kindje Jezus in een kribbe in plaats van bij Maria op schoot.” De kerststal is volledig in cartoonstijl gemaakt, de tekenstijl van Abrahams. “Om het niet te veel stripfiguren te maken, heb ik de gezichten er niet in getekend. De figuren zijn geïnspireerd op de kerstgroep van het merk Willowtree”, legt hij uit.

Abrahams vond het twee jaar geleden bijzonder om aan de stal te beginnen, omdat toen nog niet duidelijk was wat haalbaar was. “We begonnen eigenlijk erg last minute. De figuren waren toen met dank aan aardig wat collega’s klaar in de grondverf klaar. Vorig jaar hebben we de figuren ingekleurd en dit jaar zijn die nog wat uitgebreid. De materialen van de stal komen bij verschillende collega’s uit de tuin en uit de schuur. In het eerste jaar hebben we met planten van Treeport Zundert een landschap aangelegd rondom de stal.”

De stal heeft tijdens de kerstdagen nog een extra betekenis. Dan zijn er namelijk negen roodborstjes te zien in de kerststal, die staan voor negen leerlingen en collega’s die overleden zijn. Vorig jaar waren dat er nog acht. “Wat frappant is, is dat een collega die de kerststal mee opbouwde ontdekte dat ik toen een roodborstje teveel had gemaakt. Voor hem is dit jaar de negende, want hij overleed dit voorjaar.” Wat Abrahams het mooiste vindt aan de stal, is dat hij voor anderen een betekenis heeft. “Het herdenken van dierbaren, meewerken aan dit mooie werkstuk, of gewoon: een cadeautje aan ieder die erdoor verrast wordt als hij of zij erlangs loopt. Zeker in deze tijd, waarin de opties voor uitjes schaars zijn.”

De kerststal in de voortuin van de school aan de Tuinzigtlaan is nog tot 12 januari te zien.