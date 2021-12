Breda biedt inwoners hulp bij het maken van een afspraak voor een boosterprik

BREDA - De boostercampagne is in volle gang. Bij Breepark worden iedere dag vele mensen geprikt met de boostervaccinatie voor het coronavirus. Maar niet voor iedereen is een afspraak maken voor zo’n prik gemakkelijk. Daarom zijn er in Breda meerdere hulppunten voor mensen die bijvoorbeeld geen mobiele telefoon hebben of de corona-app niet begrijpen.

Is het voor jou ingewikkeld om via een computer een vaccinatie afspraak te maken? Heb je geen mobiele telefoon? Of heb je die wel, maar weet je niet hoe de corona app werkt? Blijft het ingewikkeld om met DigiD en sms berichtjes te werken? Dan kun je hulp inschakelen: In alle vestigingen van de Bredase bibliotheken is een Informatiepunt Digitale Overheid. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek kun je binnenlopen voor informatie en hulp. Je kunt ook naar Zorg voor elkaar Breda bellen: 076 - 525 15 15

Vervoer naar de priklocatie

Ook voor het vervoer naar de priklocatie is hulp beschikbaar. “Is het lastig om zelf naar een vaccinatie locatie te gaan? Of is er niemand in je omgeving die je kan brengen? Bel met Zorg voor elkaar Breda: 076 - 525 15 15. Dan zoeken we samen naar de voor jou beste oplossing. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk. Bijvoorbeeld met een AutoMaatje. Dat is een vrijwilliger die jou kan brengen en halen. Je betaalt alleen de benzinekostenmet de hulp van een vrijwilliger van het Rode Kruis. Ook zij vervoeren mensen naar de boosterlocatie.”

Wethouder Gezondheid, Arjen van Drunen is blij met de hulp. “Helaas zien we dat er nog steeds mensen besmet raken met het Covid-19 virus. Om te voorkomen dat dit aantal verder oploopt is het van belang dat zo veel mogelijk mensen ingeënt zijn. Dankzij de hulp die geboden wordt, worden drempels weggenomen. Zo krijgt iedereen die dat wil de kans een prik te halen.”