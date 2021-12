Hartverwarmend: Anonieme creatieveling laat sjaals achter als cadeautje voor voorbijgangers

BREDA - Het wordt weer steeds kouder en dit weekend is er zelfs al wat natte sneeuw gevallen. Terwijl we het liefst lekker binnen blijven, moeten we soms naar buiten. Daarnaast zijn er mensen die niet naar binnen kunnen. Om iedereen warm te houden, laat een anonieme creatieveling op diverse plekken in Breda sjaals achter als cadeautje.

Nu de temperatuur steeds vaker rond het vriespunt ligt, gaan we het liefst zo min mogelijk naar buiten. Wie wel besluit de deur uit te gaan, pakt zich het liefst zo dik mogelijk in. Een anonieme creatieveling hoopt Bredanaars hier een handje bij te helpen. De gulle gever heeft al op diverse plekken in Breda sjaals neergelegd die door iedereen meegenomen kunnen worden. De sjaals hebben allerlei kleuren en printjes en zitten zelfs in plastic verpakt.

In de verpakking van de sjaal ziet een briefje gericht aan de gelukkige ontvanger. “Zomaar een presentje voor jou!”, valt er te lezen. “Nee, ik ben niet verloren of kwijtgeraakt, maar met veel plezier voor jou gemaakt. Een lekkere warme col/sjaal. Veel plezier ermee.” Het briefje is ondertekend door ‘anonieme sjaal’.

Het hartverwarmende initiatief wordt door Bredanaars gewaardeerd. “De sjaals worden door een anonieme creatieveling gehaakt en neergelegd op een plek in Breda”, schrijft een tipgever aan BredaVandaag, die zo’n sjaal in een bushokje zag liggen. “Wat een heerlijk gebaar in deze tijd. Een lichtpuntje in deze donkere dagen.”