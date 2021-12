Weerbericht Breda: ‘Flitswintertje met sneeuw tijdens de kerstdagen?’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 24 december en de komende kerstdagen.



Het Kerstweekend kent een complexe weerssituatie. Een diep lagedrukgebied ligt boven de Atlantische Oceaan en stuwt zeer zachte en vochtige oceaanlucht noordwaarts via Frankrijk. Het is daardoor vrijdagmiddag ongeveer 9 graden. De tegenhanger is een hogedrukgebied bij IJsland en westelijk Scandinavië. Daar zit koude, droge en heldere poollucht. De grens tussen deze twee tegengestelden ligt vrijdagmiddag nabij Groningen. De koude lucht gaat de komende 24 uur terrein winnen, maar de grens tussen koud en zacht weer komt min of meer tot stilstand boven Noord-Brabant. Op de overgangszone zit ook neerslag, die later waarschijnlijk overgaat in sneeuw. Zondag wordt de koude lucht langzaam terug noordwaarts geduwd.



Verwachting voor vrijdag 24 december 2021

Het is vrijdagmiddag grijs en bewolkt weer, maar meestal droog. Lokaal kan een spatje regen vallen. Met negen graden is het is zacht en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind (gemiddeld 2 tot 3 Beaufort). In de loop van de Kerstnacht gaat de wind zwak vanuit oost tot noordoost waaien en daalt het kwik naar een graad of 3. Het gaat ook regenen.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 25 december 2021

In de na-nacht of vroege ochtend gaat de regen over in (natte) sneeuw die lokaal blijft liggen. Het zou weleens op een Witte Eerste Kerstdag kunnen uitdraaien. De wind waait matig met 3 tot 4 Beaufort uit het noordoosten. Het voelt koud aan. Maxima rond 1 graad. In de loop van de dag wordt het tijdelijk droog.



Zondag 26 december 2021

De nacht naar zondag brengt minimumtemperaturen rond het vriespunt. Het is overdag bewolkt en de zachte lucht slaat meteen terug. Natte sneeuw en/of ijzel gaat over in regen. De wind gaat matig uit het zuiden waaien en zondagavond is het alweer 5 graden.



Maandag 27 december 2021

We zijn maandag terug bij af. Het is grijs bewolkt weer met af en toe regen. Een zwakke zuidoostenwind en ongeveer 8 graden.



Zo was het weer donderdag 23 december 2021

Maximumtemperatuur: 4,8 graden

Minimumtemperatuur: -1,2 graden

Neerslag: 0,5 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 24 december 2021 om 13:00 uur