De lekkerste speurtocht in Breda: ‘Iets leuks doen, onontdekte plekjes zien en pindakaas natuurlijk’

BREDA - Nu de meeste winkels zijn gesloten en mensen veelal binnen zitten, is het goed om in beweging te blijven. Daarom organiseert De Pindakaaswinkel Breda een stadsspeurtocht.

Nu de meeste winkels zijn gesloten en mensen veelal binnen zitten, is het goed om in beweging te blijven. Daarom organiseert De Pindakaaswinkel Breda een stadsspeurtocht. Met een wandeling door de stad kun je zeven letters ontdekken die samen een woord vormen.

Wanneer jij je aan het einde van de wandeling met het goede woord meldt in de winkel, ontvang je naast een gratis kopje koffie of thee ook een klein presentje.

‘’Door de nieuwe lockdown zien we onze klanten een stuk minder en missen we ze enorm’’, zegt Michiel, bedenker van De Pindakaaswinkel. ‘’Ook weten we van vorig jaar dat voor veel mensen thuis zitten een opgesloten gevoel geeft. Voor die mensen willen we iets leuks doen en ze tegelijkertijd wat onontdekte plekjes in de stad laten zien, zoals het baroniemonument en Onze Lieve Vrouwe Kerk. En pindakaas is natuurlijk een goede reden om er op uit te gaan.’’





Spelregels



1. Wandel de route.



2. Vind de potjes op de aangegeven locaties op de route.



3. In elk potje zit een letter. Zet jezelf op elke locatie op de foto met het potje. Kan je het potje niet vinden, is het maken van het woord iets lastiger. Maar maak sowieso een foto van jezelf op de locatie.



4. Schrijf de letters die je hebt gevonden op en zet ze in de juiste volgorde zodat er een logisch woord ontstaat.



5. Toon de foto’s en vertel het juiste woord aan een medewerker in de winkel en kies je gratis drankje.



6. Laat de potjes op de plek waar je ze vindt zodat andere deelnemers ze ook weer kunnen vinden.



7. We hopen dat de potjes op locatie blijven maar we kunnen dit helaas niet garanderen.



8. Doe mee voor de fun en een frisse neus, de prijs is een leuke attentie.



De speurtochten zijn dagelijks en gaan nog wel een tijdje door (waarschijnlijk zeker tot 14 januari). Vanwege de kerst zijn er echter vandaag en morgen geen speurtochten. Maandag kun je weer bij de winkel terecht.