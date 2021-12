Veel inbraken tijdens donkere december dagen: ‘Verhoog surveillance van politie in wijken’

BREDA - Ondanks het feit dat mensen meer thuis zijn door de coronamaatregelen hebben er de afgelopen weken, bijvoorbeeld in de wijk Ruitersbos, meer inbraken plaatsgevonden. Dat roept vragen op bij de Bredase fractie van de VVD. Zo vraagt de partij zich af of het niet mogelijk is om niet alleen in Ruitersbos, maar ook in andere wijken, meer politieagenten te laten surveilleren.

Tijdens de donkere december dagen is het later licht en eerder donker. Een tijd van het jaar die over het algemeen veel inbraken kent. Het feit dat mensen door de de coronamaatregelen meer thuis zijn, houdt de dieven niet tegen. Volgens de Bredase VVD lukten het inbrekers de afgelopen tijd zeker vijf keer om in te breken in de wijk Ruitersbos. “Het gevolg hiervan is veel schade, verlies van persoonlijke bezittingen en een gevoel van onveiligheid”, schrijft de Bredase fractie. “In Ruitersbos maakt een groot deel van de bewoners gebruik van een wijkapp om elkaar te informeren als er iets verdachts is. Wordt er een eigen beveiligingsdienst ingezet, dan zijn wijkbewoners zeer alert en spreken ze mensen aan die zich verdacht gedragen.”

Het baart de partij zorgen dat inbrekers relatief makkelijk hun slag kunnen slaan. “De straten zijn stil en ‘s avonds is het donker met veel mogelijkheden om snel weg te komen of je te verschansen wanneer je vlucht of een inbraak voorbereid. Daarnaast lijkt het er op dat mogelijk gebruik wordt gemaakt van drones om vanuit de lucht zicht te krijgen op de percelen.” De VVD begrijpt dat de inzet van politie schaars is, maar benadrukt dat de aanwezigheid van politie in wijken een belangrijke preventieve werking heeft. “Om poging tot inbraak te voorkomen en het gevoel van veiligheid te vergroten. Dat geldt niet alleen voor Ruitersbos, maar ook voor andere wijken.” Daarom vraagt de partij aan het college van Burgemeester en Wethouders hoe vaak er momenteel gesurveilleerd wordt en of dit mogelijk opgehoogd kan worden. Ook is de VVD benieuwd of het college op de hoogte is van de inbraken in Ruitersbos en of het breder fenomeen is in de gemeente. Daarnaast vragen zij zich af of er sprake is van een toename en of er tegenwoordig daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt van moderne middelen.

Voorkom inbraak

Tijdens de donkere dagen in december vinden er vaak veel inbraken plaats. Zo is op 31 december de kans op een inbraak drie keer zo groot als op andere dagen in december. Daarom gaf Interpolis eerder het advies om te doen alsof je thuis bent als je weggaat met de feestdagen, bijvoorbeeld door lichten aan te laten. Toch kan het zijn dat inbrekers doorkrijgen dat de kust veilig is. Het is daarom belangrijk om te laten zien dat er ‘niks te halen valt’ door dure spullen uit het zicht te halen. Dan is de kans groot dat dieven jouw huis met rust laten. Daarnaast is het belangrijk om het een inbreker zo moeilijk mogelijk te maken om binnen te komen. Ramen en deuren op slot doen is vanzelfsprekend, maar ruim ook je tuin op. Zo voorkom je dat inbrekers kunnen opklimmen.