Ook Bavel moet carnavalsoptocht annuleren

BAVEL - Stichting de Baviaonen heeft een moeilijke knoop moeten doorhakken. Ook in Bavel zal de carnavalsoptocht van 2022 niet doorgaan. Kielegat maakte deze week dezelfde keuze.



“Op 13 november hebben we met het Liedjesfestival het carnavalsseizoen, zei het in aangepaste vorm, op een mooie manier kunnen openen”, laat de stichting weten. “Door de ontwikkelingen rondom de Covid-19 pandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen hebben we echter al snel de Kerstbingo en de Bonte Avonden uit het programma moeten schrappen. Met nog slechts twee maanden te gaan wordt ook de vraag of de Tocht der Tochten, voor elke Baviaon het jaarlijks hoogtepunt van carnaval, door kan gaan steeds dringender. Clubs willen per slot van rekening tijd, energie en geld gaan steken in een creatie voor de Bavelse optocht. Er moet dan wel voldoende perspectief zijn dat deze creaties op 27-2-’22 door de Bavelse straten kunnen trekken en al deze moeite niet voor niets blijkt te zijn geweest. Hoe jammer het ook is maar dit perspectief kunnen wij niet bieden. Daarom hebben wij dan ook besloten dat we in 2022 géén carnavalsoptocht zullen organiseren.”

Het is voor Bavel een pijnlijk besluit. Het is de derde optocht die niet door kan gaan. In 2020 gooide slecht weer roet in het eten. Op de alternatieve datum in 202 en in 2021 waren het de coronamaatregelen die doorgang van de optocht in de weg stonden. “Wij beseffen dat dit voor alle optochtdeelnemers en Bavelse carnavalsliefhebbers een hard gelag is. Nadat in 2020 de optocht twee keer afgelast is en vorig jaar heel carnaval in het Corona-water viel nu weer een jaar zonder optocht, dat valt zwaar. Wij blijven natuurlijk kijken naar wat wel mogelijk is en als wij kansen zien zullen we zeker proberen iets moois te organiseren, jullie ideeën hiervoor zijn zeker welkom. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn houden wij jullie op de hoogte.

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen toe en een mooi en gezond 2022 waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten zoals we dat in Baviaonenland zo graag doen. Blijf gezond en hopelijk tot snel!”