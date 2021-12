Dertien Bredase restaurants genomineerd voor Thuisbezorgd Awards: ‘Geëerd om harde werk en topprestaties’

BREDA - Tijdens de Thuisbezorgd Awards worden de beste restaurants van 2021 in diverse categorieën in het zonnetje gezet. In totaal zijn er 13 Bredase restaurants genomineerd in drie categorieën. “Onze genomineerden worden geëerd om hun harde werk, topprestaties en onovertroffen klantenservice”, aldus Thuisbezorgd.

Ondanks dat mensen het vaak heerlijk vinden om een hapje te gaan eten in een restaurant, is het soms net zo lekker om diezelfde heerlijke maaltijd thuis op de bank te eten. Zeker nu de horeca tijdens de lockdown hun deuren heeft moeten sluiten, is het fijn dat het eten gewoon thuisbezorgd kan worden. En om de beste restaurants in het zonnetje te zetten, rijkt Thuisbezorgd, een website waarop maaltijden besteld kunnen worden, in diverse categorieën awards uit. “Onze genomineerden worden geëerd om hun harde werk, topprestaties en onovertroffen klantenservice”, aldus Thuisbezorgd.

In totaal zijn er 13 Bredase restaurants genomineerd in drie categorieën. Veruit de meeste van deze restaurants zijn genomineerd in de categorie ‘Beste Restaurant van Breda’. “Restaurants vormen vaak het hart van de stad”, schrijft thuisbezorgd bij de omschrijving van de categorie. “Of ze ons nou wakker maken met de geur van een vers ontbijtje of dat we er onze dag afsluiten met een heerlijk diner, ze zorgen ervoor dat we ons kunnen verheugen op elk eetmoment.” De genomineerden in deze categorie zijn Kahuna, Bella Roma, Spareribs Place, Milobi, Asya, Pom Lai, Pizza076, Puick, Friet van Riet en Cafetaria Tavor.

Gamechanger, Pizzeria en Fast Food

Toch zijn er ook nog drie Bredase restaurants in andere categorieën terug te vinden. Zo staat het nieuw delivery en takeaway concept Nerdish op de shortlist van de categorie ‘Gamechanger’. “Deze award eert restaurants die gedurfde innovatie en eigenheid tonen, en zich daarmee onderscheiden van de rest. Deze restaurants zijn revolutionair op hun eigen manier”, aldus Thuisbezorgd. Het Bredase concept is een virtuele foodhall waar je gerechten uit verschillende keukens kan bestellen voor bezorging en afhaal. Er wordt veel gebruik gemaakt van data en software om alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en de focus ligt op ‘dishes’.

Papa E Citu is genomineerd voor de award voor ‘Beste Pizzeria’. “Niet iedereen wordt blij van dezelfde dingen, maar de gedachte aan pizza is voor veel mensen een heel vrolijk vooruitzicht”, schrijft Thuisbezorgd. “Een lekkere pizza maakt veel goed en bij de beste pizzeria’s geniet je dan ook niet alleen van de beste bodems, maar vergeet je ook héél even de wereld om je heen.” Bij de pizzeria aan de Ginnekenweg hebben ze een passie voor hun werk. “Eten is een groot feest, samen genieten. In de familie van Pietro zijn de gerechten van generatie op generatie met liefde doorgegeven en met grote zorg bewaard. Dankzij deze familietraditie heeft Pietro van zijn moeder de geheimen van de keuken leren kennen”, valt te lezen op de site van Papa E Citu. “Laat u trakteren op de verrukkelijke gastronomie van ons huis. De ambachtelijke ingredienten zijn veelal afkomstig uit Sardinie en met passie voor u klaargemaakt.”

Ook staat er nog een Bredase restaurant in het rijtje voor ‘Beste Fast Food Restaurant’. Friet Panters aan de Korte Brugstraat mag zich binnenkort misschien deze naam wel toe-eigenen. “Een goed fastfood-restaurant garandeert natuurlijk snelle service. Maar alleen de allerbeste zorgt voor snelheid én kwaliteit”, legt Thuisbezorgd uit. “Bij Friet Panters kun je gezellig binnenlopen voor een heerlijke puntzak verse friet met schil en ambachtelijke snacks uit het vuistje, geserveerd met diverse romige sauzen”, schrijft het Fast Food Restaurant op hun site. “Een bijzondere beleving voor normale prijzen waardoor jij vrolijk bij ons binnen en weer naar buiten zult stappen.”

Stemmen op je favoriete restaurant kan nog tot en met donderdag 30 december.