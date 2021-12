Oud NAC-speler Frans de Leij op 57-jarige leeftijd overleden

BREDA - Oud NAC-speler Frans de Leij is eerder deze week op 57-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de supportersvereniging van de Bredase club op hun site. Omdat De Leij niet verzekerd was, wordt er geld ingezameld om hem een mooie uitvaart te geven.

Afgelopen woensdag, op 22 december 2021, is de net 57-jarige Frans de Leij overleden. De geboren en getogen Bredanaar begon in 1973 als 8-jarige jongen bij NAC. Negen jaar vertrok de aanvaller en via wat omzwervingen kwam hij terug bij de Parel van het Zuiden. “Hij groeide uit tot een blokkige spits en schopte het zelfs tot het eerste elftal”, schrijft NAC Museum op hun site. “Op 2 november 1986 maakte Frans zijn debuut in het vlaggenschip van de vereniging, toen eerste spits Paul Bannon geblesseerd aan de kant moest blijven. In de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven wist De Leij meteen doel te treffen.”

In totaal speelde de Bredase spits 10,5 bij de Bredase club. Hij hield het in de winter van het seizoen 1987-1988 na 27 officiële duels voor gezien bij NAC. “Hij had weer eens flink last van zijn suikerziekte en bovendien raakte hij vlak daarna geblesseerd aan zijn enkel”, legt NAC museum uit. “Omdat hij ook nog eens weigerde om constant in het gareel te lopen, stopte De Leij.” De Bredanaars speelde ook nog voor RBC, Boeimeer en de Belgische clubs v.v. Schoten en Merksplas.

Na het overlijden van de eigenzinnige De Leij bleek dat hij niet verzekerd was voor een uitvaart. Om hem toch nog een mooie uitvaart te geven is er een crowdfunding op touw gezet. Doneren kan hier. “Wij wensen de familie en vrienden van Frans enorm veel sterkte toe bij dit verlies. Rust zacht, Frans. Je blijft voor altijd een NAC’er!”, schrijft NAC Museum op hun site. Ook Stichting Vak G uit hun medeleven op Facebook. “Rust zacht Frans en sterkte aan alle nabestaanden”