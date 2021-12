Acties voor BredaPas hebben tweeledig doel: ‘Partners ondersteunen in moeilijke tijden en pas-houders hart onder riem steken’

BREDA - Begin december werden 175 BredaPas-houders verrast met een kerstpakket. Ondanks het mooie gebaar, vroeg SP Breda zich af waarom niet alle BredaPas-houders een pakket ontvingen. Het college meldt dat er bewust is gekozen voor acties om zo partners van de BredaPas te ondersteunen in moeilijke tijden en pas-houders een hart onder de riem te steken.

De BredaPas is een kortingspas voor inwoners van Breda met een lager inkomen. Met deze pas krijgen in totaal 7.000 Bredanaars korting bij bijvoorbeeld sportverenigingen, de bibliotheek of kringloopwinkels. 175 van hen werden op dinsdag 7 december door de gemeente verrast met een kerstpakket gevuld met producten uit de regio. De SP Breda vond het op het eerste oog een sympathieke actie, maar twijfelde of het wel helemaal eerlijk was. De partij vroeg zich af waarom niet alle BredaPas-houders een pakket ontvangen hebben. Op deze en andere vragen geeft het college antwoord.

Het college legt uit dat de acties die in 2021 voor BredaPas-houders gehouden zijn een tweeledig doel hadden. “Enerzijds om bekendheid te genereren voor de BredaPas en anderzijds om beschikbare middelen tot het maximale uit te kunnen nutten. In 2021 hebben wij een groot aantal BredaPashouders blij kunnen maken met diverse (specifieke) acties. Door een loting zijn deze 175 BredaPas-houders vanuit het totale bestand geselecteerd.” Om de privacy van deze Bredanaars te waarborgen ontvingen zij per brief een vooraankondiging en werden de pakketten bezorgd door een gemeentelijke koerier. De pakketen werden uit het budget voor de BredaPas betaald en hebben de gemeenten zo’n 5.000 euro gekost.

Daarnaast wilde SP Breda van het college weten waarom zij ervoor kiest om BredaPas-houders op basis van geluk af en toe cadeaus toe te stoppen in plaats van te komen met een eerlijk en ruimhartig armoedebeleid. Volgens het college is er bewust gekozen om samen met geïnteresseerde partners enkele acties voor BredaPas-houders te organiseren. “Met het oog op partners van de BredaPas te ondersteunen in moeilijke tijden en BredaPas-houders met een leuke actie een hart onder de riem te steken. En om daarmee aandacht te geven aan de mogelijkheden van de BredaPas, die uiteindelijk als doel heeft om mensen financieel te ondersteunen bij participatie, sport, bewegen en educatie.”