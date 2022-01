Opnieuw geen inzamelingen of verbrandingen: ‘Geef uw kerstboom mee met het GFT’

BREDA - Ook dit jaar kunnen de kerstboomverbrandingen en inzamelingen door de coronamaatregelen niet doorgaan. De gemeente Breda roept inwoners daarom op om hun kerstboom in januari naast de groene container te zetten tijdens de ophaaldagen van het GFT.

Gedurende de maand januari kunnen alle inwoners van Breda hun kerstboom aanbieden bij de GFT-bak. De afvalservice rijdt op de ophaaldag dezelfde route als de vuilniswagen, maar op een ander tijdstip, en neemt de boom dan mee. Het is wel belangrijk dat de kerstboom vrij van versiering, lampjes, emmer, standaard of houten kruis is, anders wordt de boom niet meegenomen door de afvalservice.

De gemeente heeft besloten om onder de huidige coronamaatregelen geen verbrandingen of centrale inzamelingen van kerstbomen te organiseren. Niet geheel onverwacht, aangezien we momenteel nog tot zeker 14 januari in een harde lockdown zitten waarin alleen essentiële winkels open mogen en thuis slecht twee mensen ontvangen mogen worden. “Natuurlijk is het een gave traditie, maar in de huidige situatie kunnen we niet anders”, aldus wethouder Quaars. “Onze mannen en vrouwen van afvalservice bereiden zich nu voor om in januari al onze kerstbomen thuis op te halen. Leg ‘m dus zonder versierselen of standaarden bij de GFT-bak!”

Kosteloos

De kerstbomen worden kostenloos opgehaald door de afvalservice onder de voorwaarde dat de boom naast de GFT-bak ligt. Bewoners van appartementen kunnen de boom neerleggen op de plek waar zij normaal gesproken hun GFT aanbieden. Wilt u uw boom het liefst nog heel januari in huis houden? Dat kan, maar na 31 januari 2022 worden kerstbomen niet meer meegenomen bij het GFT. De kerstboom kan dan gratis naar de milieustraat worden gebracht of tegen betaling van 25 euro opgehaald worden.